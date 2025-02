Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad duella strenuamente ma cede a Lurano (1-3)

Una prova gagliarda, due set e mezzo ad alto livello contro un avversario di spessore e tanto coraggio non sono bastati alla Rossetti Market Conad, che in B2 femminile ha inaugurato il girone di ritorno nel gruppo E con la sconfitta in quattro set contro Lurano. Sconfitta nettamente all’andata, questa volta la squadra di Paolo Bergamaschi ha venduto cara la pelle e può uscire dal campo con il rammarico di non aver conquistato un punto che sarebbe stato non solo utile per la classifica ma anche meritato. Un’ottima battuta (10 ace), un muro presente (8) e un attacco in linea con l’avversario le cifre soddisfacenti; top scorer gialloblù, la centrale Aurora Ghibaudo con 16 punti, seguita dai 15 della schiacciatrice Alessia Arfini e in doppia cifra con l’opposta Rachele Pioli (13) e con l’altra banda Emma Mandò (10).

In particolare, l’amaro in bocca alle gialloblù resta nei parziali agli estremi del match, entrambi terminati ai vantaggi ma sfuggiti di mano, complice anche una contestatissima decisione arbitrale sul punto che avrebbe dato il 25-25 alle piacentine nel quarto set. In mezzo, un secondo set a senso unico a favore di Lurano e una reazione veemente della Rossetti Market Conad nel terzo (25-15).

“E’ stata una partita dai due volti e il risultato finale ci penalizza. Nel primo set siamo partiti male, sotto 6-0, poi c’è stata una bellissima reazione che ci ha portato ai vantaggi, sprecando qualcosina tra un errore e un paio di disattenzioni. Abbiamo poi accusato il colpo della beffa e nel secondo parziale siamo sempre stati in svantaggio. Sotto 2-0, è venuta fuori la nostra reazione e abbiamo espresso un’ottima pallavolo, con continuità, poi il quarto set è stato molto combattuto, giocato molto sul punto a punto e anzi dove abbiamo avuto anche 3-4 punti di vantaggio.

Lì però non siamo stati bravi a gestire questo piccolo break, poi sul 25-24 l’attacco di Arfini toccato a muro è stato dato out dagli arbitri. Nel complesso, è vero che non c’è stata tanta continuità di rendimento da parte nostra, ma per due set e mezzo abbiamo espresso una bella pallavolo, confermando la crescita. Vorrei evidenziare l’ottima prova di Emma Mandò, partita in panchina, entrata subito nel primo set e autrice di una partita di grande grinta e voglia di fare; sta combattendo con difficoltà fisiche ma ha dato un bel contributo. Nel complesso, prendiamo ciò di buono fatto e ora pensiamo a un altro difficile match in arrivo, consapevoli che ogni sabato manca sempre un turno in meno per decidere i giochi”.

In classifica, la Rossetti Market Conad viene superata da Gorgonzola e ora condivide la quart’ultima piazza con la Vivi Energia VAP a quota 16. Sabato altro appuntamento ad alto coefficiente di difficoltà con la trasferta bresciana di Maclodio (ore 17) contro la Promoball seconda della classe.

ROSSETTI MARKET CONAD-LURANO 1-3

(27-29, 15-25, 25-15, 24-26)

ROSSETTI MARKET CONAD: Malvicini 7, Arfini 15, Frassi 3, Pioli 13, Giova 1, Ghibaudo 16, Toffanin (L), Mandò 10, Masotti, Palazzina, Amatucci. N.e.: Ouahoun, Gandolfi (L), Bozzetti. All.: Bergamaschi

LURANO: Provenzi 8, Briccoli 17, Ravasio 3, Colombari 12, Pagani 14, Lorenzi 14, Lettini (L), Teodori 1, Bertuletti, Bigoni 2, Locatelli (L). N.e.: Rigantini, Signorelli, Vitali. All.: Toffetti