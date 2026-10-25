Esordio casalingo vincente per la formazione rivergarese, che supera per 3-1 l’ostica compagine reggiana della Jovi Volley Re, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Le padrone di casa conquistano una vittoria sofferta, ma meritata, contro un’avversaria di ottimo livello, che ha lasciato un’eccellente impressione e che, con ogni probabilità, sarà protagonista nella parte alta della classifica.

La formazione locale ha avuto il grande merito di non arrendersi nei momenti di difficoltà, riuscendo a reagire con determinazione e lucidità nei passaggi più delicati dell’incontro. Inoltre, la profondità della panchina ha consentito a coach Carbonetti di trovare le soluzioni giuste per superare le difficoltà incontrate nel corso della partita.

Un elogio va a tutta la squadra per l’impegno e lo spirito di gruppo dimostrati. Una menzione particolare, però, merita la giovane Boiardi che, chiamata in causa, ha saputo dare un contributo prezioso, risultando decisiva anche dalla linea dei nove metri, dove ha tolto più volte le «castagne dal fuoco».

Archiviata questa importante vittoria, l’attenzione si sposta sul prossimo impegno: venerdì 30 ottobre, a Parma, contro la COOP PARMA. Una sfida tutta da seguire, anche alla luce della scorsa stagione, quando le due formazioni si contesero i primi due posti della classifica.

DECALACQUE RIVER PC – JOVI VOLLEY RE 3-1

(25-23, 20-25, 25-21, 26-24)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 16, Viaroli (L1), Rocca 12, Fochi, Boiardi 5, Basile, Pedrazzini 2, Cappellini 14, Euclidi 4, Molinaroli 6, Bersanetti (L2), Mozzi 4, Rolleri 6. All.: Carbonetti. Ass. all.: Massari.

JOVI VOLLEY RE: Salati (L1), Silva 5, Riganese, Pambianchi 2, Lusenti 1, Biacca, Conti 11, Ravasini 4, Trombi 4, Govi, Sorboni 23, Fomenkova 16, Aloise (L2). All.: Mighali.