Volley, Serie B1 – Per l’Everest MioVolley esordio a Pavia, le parole del DG Cornalba e di capitan Scarabelli

La seconda serie B1 del Consorzio MioVolley può finalmente prendere il via: il girone C si apre in trasferta per l’Everest di coach Mazzola che sabato alle 21 scenderà sul campo dello SFRE Tecnilux Pavia per la prima di campionato. Le biancoblu ritrovano una categoria che mancava dalla stagione 2021/22 quando la salvezza sfumò nonostante un girone di ritorno all’inseguimento del Volley Garlasco, formazione che il MioVolley ritroverà nel girone.

Le parole del DG Cornalba

«Siamo contenti di essere in B1, l’obiettivo stagionale primario è di rimanerci. L’ambizione di società e ragazze è sempre alta quindi puntiamo a fare bene»

A guidare la squadra sarà ancora una volta capitan Chiara Scarabelli

««Le sensazioni sono quelle sono quelle di una squadra che è migliorata nel lavoro svolto in questi due mesi di preparazione, una squadra che comunque necessita di lavorare su tanti aspetti – racconta Scarabelli – Abbiamo disputato tante amichevoli e tanti tornei che ci hanno permesso di capire quali possono essere i nostri punti di forza e quegli aspetti sui quali dobbiamo migliorare: è stato un peccato, a causa di diversi acciacchi fisici, che il nostro coach non abbia potuto utilizzare tutta la rosa al pieno delle sue potenzialità».

Il precampionato