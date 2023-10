Rugby – I risultati del weekend del progetto Omnia

Una bella partita quella che ha visto gli U16 di Omnia affrontare domenica scorsa il Carpi nel secondo turno di barrage valido per l’accesso al Campionato Interregionale.

Complice anche la giornata molto calda, hanno sofferto un po’ la parte iniziale del primo tempo, in particolare in touche e sui punti d’incontro, ma non si sono mai risparmiati mettendo in campo tutto l’impegno di cui sono capaci e portando a casa l’incontro senza troppe difficoltà.

“Superati alcuni ostacoli e grazie anche all’ottimo contributo dei trequarti, siamo andati molto meglio in tutte le fasi di gioco e i ragazzi hanno avuto la meglio sugli avversari che, inizialmente molto coriacei, si sono poi spenti grazie anche alla tanta voglia di imporsi dei nostri. Dobbiamo sicuramente lavorare e migliorare sui punti di incontro, situazioni da affrontare in modo più attento e deciso soprattutto in vista della partita di domenica prossima, la più difficile di questa fase; ad attendere, infatti, i nostri ragazzi per il terzo turno di barrage, il Parma.

Omnia Rugby – Carpi: 43 – 8

OMNIA RUGBY: Turion, Ferrari, Bernini, PopVasilev, Zanella, Casalini, Ravilli, Esposito, Gemmi, Marlieri, Rizzi, De Simone, Lombardi, Benedetti, Casu. Entrati: Pradelli, Magnani, Malvicini. Allenatore: Ravilli. Accompagnatore: Ferrari

Marcature Omnia: 2 mt Benedetti, 1 mt Marlieri, 1 mt Esposito, 2 mt e 3 tr Ravilli, 1 mt Casalini, 1 mt Pop Vasilev.

Under 19

Una vittoria netta e una sconfitta per i quattro “Accademici” Omnia impegnati sabato scorso, con il Centro di Formazione Permanente di Milano, alla Cittadella del Rugby di Parma negli incontri tra CDFP U19 S.S. 2023/24.

Da sx: Roda Tommaso e Dene Inza (Piacenza Rugby), Tassoni Lorenzo (Rugby Val D’Arda) e Badagnani Yann (Elephant Rugby Gossolego).

CDFP MILANO-CDFP TREVISO 17-0

CDFP ROMA-CDFP MILANO 24-12