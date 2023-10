Riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, dal consiglio comunale via libera all’unanimità: “Un grande risultato per tutti i piacentini” – AUDIO

Approvata all’unanimità dal consiglio comunale la riqualificazione dell’area ex Manifattura Tabacchi. Un’area di 58 mila metri quadrati dove sorgeranno alloggi di social housing, una scuola media e una palestra. Un via libera che arriva dunque il 5 ottobre, due giorni prima della scadenza dei termini utili per ottenere il finanziamento da 11 milioni stanziato dallo Stato.

A prendere la parola per prima, a palazzo Mercanti, è stata Adriana Fantini, assessore all’Urbanistica, che ha ripercorso le tappe di questi ultimi mesi, una sorta di corsa contro il tempo.

L’ITER VERSO LA RIQUALIFICAZIONE

“Con il PNRR vengono introdotte alcune nuove regole che si rivelano problematiche. La principale difficoltà di questo percorso sta nella trasformazione del progetto Pinqua (grazie al quale il Comune di Piacenza nel 2020 aveva ottenuto il finanziamento da 11 milioni) in progetto PNRR, che ha modificato in corsa le “regole del gioco”. Una trasformazione avvenuta nel luglio del 2021 e in seguito alla quale non si è poi trovata una soluzione adeguata alla prosecuzione dell’iter così come pensato originariamente. Fino ad oggi”.

“La strada individuata dall’amministrazione consiste in estrema sintesi nel dividere i percorsi dei due interventi previsti sull’area Ex Manifattura Tabacchi: da un lato l’intervento di social housing, dall’altro la realizzazione del polo scolastico. Per il primo intervento, la soluzione è che il Comune entri nel fondo proprietario delle aree interessate (Fondo Estia Social Housing) acquistando – grazie al contributo ottenuto con il Pinqua e poi divenuto contributo PNRR – quote indivise delle aree su cui sorgeranno gli alloggi e conferendo poi le stesse al fondo”.

“Per quanto riguarda il secondo intervento, ovvero la realizzazione della scuola e della palestra, il Comune acquisterà direttamente l’area per poi assegnare i lavori mediante una gara pubblica come previsto dal codice degli appalti. Si tratta di una soluzione che ha richiesto, come accennato, uno studio particolarmente approfondito e impegnativo; una soluzione che, in ambito pubblico, ha pochi precedenti ma di fatto è l’unica giuridicamente e amministrativamente compatibile con le regole del PNRR”.

QUALCHE CRITICA PRIMA DEL VOTO UNANIME

Come detto approvazione bipartisan, con qualche nota critica. Si parla infatti di uno studio particolarmente approfondito e impegnativo, in particolare consulenze legali affidate a soggetti esterni al Comune di Piacenza. Patrizia Barbieri ha ringraziato l’assessore Fantini e ha rivolto parole di apprezzamento verso la soluzione raggiunta. Ma l’ex sindaco ha avanzato una critica.

“Ancora una volta, a distanza di due mesi, noi vediamo come non compare l’ufficio legale del Comune di Piacenza, come già accaduto con piazza Cittadella. O l’amministrazione ritiene l’avvocatura qualcosa di cui si può fare a meno e preferisce andare all’esterno, o l’ufficio legale serve ancora. Altra considerazione. L’amministrazione ha scelto di aumentare l’IRPEF anche in vista dell’aumento del nuovo personale: allora perché paghiamo gente da fuori?”.

Critico, ma per motivi diversi, anche Luigi Rabuffi, di Alternativa Per Piacenza. Secondo Rabuffi, l’ex Manifattura era un edificio storico, che si sarebbe dovuto valorizzare come elemento di archeologia industriale, una struttura nella quale inserire centri culturali. Secondo Rabuffi è stata messa in atto un’opera di cementificazione senza coinvolgere i cittadini. Nonostante le riserve, come detto, il voto positivo è stato unanime.

Ha preso poi la parola Paola De Micheli, che per questa riqualificazione si è battuta anche a Roma, anche in qualità di ministro. “Vedere realizzate opere come questa nella tua città da senso al nostro impegno al servizio dei cittadini. E ringrazio anche le opposizioni, tutte quelle donne e quegli uomini che oggi consentono ai piacentini di raggiungere un grande risultato”.