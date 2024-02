Volley, Serie B1 – Sfida casalinga con Forlì per provare a ripartire, Cornelli: “Dovremo dare tutto ciò che abbiamo”

Dopo una lunga trasferta – non solo chilometrica – culminata con il 3-2 in favore del Fatro Ozzano, l’Everest MioVolley è pronta a rituffarsi in campionato, questa volta potendo contare sul supporto del pubblico del Palazzetto dello Sport di Gossolengo, sfidando la Blueline Libertas Forlì (gara al via alle 20:30).

A tornare sulla sconfitta con Ozzano è la schiacciatrice Sofia Cornelli

«La partita di domenica scorsa è stata molto intensa: avremmo potuto vincere il quarto set o riuscire comunque a conquistare l’ultimo parziale. Ozzano ha giocato molto bene, di squadra: sono state molto aggressive e si vedeva che giocavano nel campo di casa. Potevamo essere un pochino più efficaci: è stata partita alla pari ma se avessimo fatto qualcosina in più l’avremmo portata a casa senza problemi».

Dopo una gara non facile ne arriva un’altra ugualmente poco decifrabile: Forlì nel girone di andata era stata in grado di battere la capolista Imola e di impensierire altre formazioni di alta classifica, attualmente occupa il sesto posto a quota 23 punti, otto in meno dell’Everest MioVolley.

«Le squadre che ci affronteranno saranno aggressive: dovremo dare tutto ciò che abbiamo. Stiamo facendo allenamenti intensi sui punti dove dobbiamo migliorare e sono allenamenti molto positivi. Mi aspetterò una Forlì che tirerà fuori tutti i mezzi per batterci. Dovremo lavorare dall’aggressività in battuta all’essere propositivi in attacco. Sarà un’altra partita impegnativa».