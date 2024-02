Installare cestini “conta sigarette”, la proposta di Luca Zandonella (Lega)

Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato una interrogazione all’amministrazione comunale dove chiede l’installazione a Piacenza dei cosiddetti cestini “conta sigarette”, già presenti in altre città.

“Tutti i giorni, camminando per le vie della nostra città – commenta Zandonella – si notano numerosissimi mozziconi di sigaretta buttati purtroppo a terra. Questi rifiuti inquinano l’ambiente e ci mettono fino a 8 anni per decomporsi, oltre a ovviamente peggiorare il decoro urbano. Su questo problema – ricorda il consigliere – anche diverse associazioni si impegnano in prima linea, come per esempio Legambiente, che nello scorso mese di ottobre ha raccolto 12.700 mozziconi di sigaretta in zona Piazzale Marconi. Ho quindi depositato una interrogazione per chiedere alla giunta comunale di prevedere l’installazione – in accordo con Iren – di questi cestini, in zone di alto afflusso, per diminuire l’abbandono a terra dei residui di sigarette e quindi smaltirli in modo corretto”.