Volley, Serie B1 – Un buon approccio non basta: la VAP perde 3-0 con Ozzano

Prima gara della stagione per la giovanissima VAP che, per la quasi totalità della rosa, rappresenta l’esordio in una categoria di alto livello come quella della B1. Le ragazze di Piacenza, dopo un mese e mezzo di preparazione, hanno finalmente avuto l’occasione di rompere il ghiaccio e mettere a frutto i tanti sacrifici fatti in questa prima parte di stagione.

Le ragazze di Licata, soprattutto nei primi due set, dimostrano comunque di essere all’altezza tenendo conto anche del valore dell’avversario sicuramente più esperto e del fattore campo non certo favorevole.

L’allenatore delle piacentine si ritiene comunque soddisfatto dell’approccio delle sue giocatrici che, per lunghi tratti, hanno dimostrato personalità e tenacia. E’ logico che le giovanissime piacentine hanno tutto da imparare ma la sensazione è proprio che abbiano tutta la voglia di farlo. Il gruppo si dimostra unito e ben disposto a seguire i dettami dei tecnici che quotidianamente lavorano instancabilmente per farlo crescere.

Sabato prossimo l’esordio casalingo contro la Tirabassi e Vezzali Reggio Emilia.

Fatro Ozzano – VAP Piacenza 3-0

(25-20, 25-20, 25-17)

Ozzano: Righi (L), Bondavalli 9, Monaco 2, Pavani n.e., Ghiberti 1, Ferrari 11, Coco n.e., Casini 10, Guerra, Ndiaye 3, Pedrazzi 10, Carnevali 3. All: Turrini

Vap Piacenza: Schillkowski 1, Da Pos 1, Nella 9, Milani 3, Iacona 6, Ruggeri 1, Konate 1, Borri 1, Bibolotti 2, Dodi 1, Terrana 12, Gazzola (L), Riccio (L2), Fiorentini n.e. all: Licata, secondo all. Chiodaroli