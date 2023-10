Giornata della salute mentale, martedì 10 ottobre seminario di approfondimento

Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Oggi, la salute mentale, è vista in modo diverso rispetto al passato, ma resta ancora lunga la strada da fare contro lo stigma e i pregiudizi.

Per andare oltre il preconcetto e celebrare al meglio la giornata, Emergenza e urgenza psichiatria dell’Azienda Usl di Piacenza, ha organizzato per martedì 10 ottobre alle 15, nella sala convegni di Confindustria – via IV Novembre 132, Piacenza – un seminario di approfondimento dal titolo Pensare al di fuori degli schemi.

Relatori del pomeriggio Francesca Ferroni, neurobiologa del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Parma che parlerà di Mente e malattia e Ester Pasetti, direttore di Emergenza urgenza psichiatrica dell’Ausl di Piacenza.

“La giornata – sottolinea la dottoressa Pasetti – è rivolta a sanitari e stakeholder, ma anche semplici interessati per iniziare a informare e condividere nozioni sull’operato della psichiatria ospedaliera. Sarà un momento per riflettere sulle problematiche emergenti non sempre afferenti alla sfera della patologia e per intessere nuovi legami, promuovendo nuove modalità collaborative con altri enti e con la cittadinanza.

La nostra intenzione è che, quella del 10 ottobre, sia la prima di una serie di iniziative, da sviluppare nei mesi a venire per affrontare vari argomenti inerenti alla salute mentale e alle problematiche a essa legate con professionalità, ma leggerezza”.

Per partecipare al seminario è necessario scrivere a o.bettinardi@ausl.pc.it

Alle 19 è previsto un apericena con musica con il gruppo Santi Rotanti. Per informazioni e prenotazioni è necessario scrivere a jessicafedefederico@gmail.com