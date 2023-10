Vajont, 60 anni fa la tragedia. Il ricordo all’Istituto Tramello: “Rapporto tra uomo e ambiente, tema sempre attuale” – AUDIO

Vajont, 60 anni fa la tragedia. Questa mattina (9 ottobre) nell’aula magna dell’IIS Marconi la scuola al completo, Istituto per Geometri Tramello ha ricordato la tragedia del Vajont. La visione del film “Vajont” di R. Martinelli è stata introdotta da una breve presentazione curata dagli studenti di quarta superiore e si è conclusa con un dibattito.

E’ un tema che ci è molto caro – spiega a Radio Sound l’insegnante Benedetta Del Re – e che richiede una rilettura a sessant’anni dalla tragedia. Riteniamo infatti che il rapporto tra uomo e ambiente non possa prescindere dalla consapevolezza che l’approccio ai temi ambientali debba essere olistico e che quindi debba tenere presenti molteplici fattori, come in effetti non è accaduto durante la costruzione della diga.

Nella nostra professione di architetti o geometri – conclude la professoressa – oggi ci viene chiesto un approccio globale che tenga conto di tutti i fattori in gioco. Nel senso che la diga fu costruita benissimo, ma quello che mancò fu proprio la valutazione del rischio. In particolare non aver saputo leggere ed ascoltare il territorio. Questa tragedia ci deve aver lasciato degli insegnamenti”.