Volley, Serie B2 – Carnevale amaro per la Rossetti Market Conad: 0-3 contro Soliera e primato sfumato

Carnevale amaro per la Rossetti Market Conad, che alla ripresa di campionato inizia il cammino della seconda metà di stagione con una netta sconfitta casalinga in B2 femminile (girone E) contro le modenesi dell’Hydroplants Soliera, corsare per 3-0 sul rettangolo di gioco ad Alseno. Già all’esordio stagionale le avversarie si erano rivelate ostiche (vittoria piacentina al tie break), mentre questa volta hanno saputo dettar legge con una netta e meritata affermazione.

Dal canto suo, invece, la squadra di Federico Bonini – reduce dalla brillante qualificazione alla Final Four di Coppa Italia – è apparsa sottotono, lottando ad armi pari solamente nel primo set, mentre nel secondo e nel terzo parziale non è riuscita a trovare il bandolo della matassa, pagando dazio senza riuscire a trovare risorse alternative per provare a invertire il trend negativo e riaprire l’incontro. Alle piacentine non sono bastati i 18 punti dell’opposta Stefania Bernabè. Mentre Soliera è stata trascinata soprattutto dalla coppia centrale Eze-Faietti (15 e 11 punti).

ROSSETTI MARKET CONAD-HYDROPLANTS SOLIERA 0-3

(25-27, 17-25, 16-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 8, Tartari, Bernabè 18, Marchesi 3, Frassi 4, Neri 7, Toffanin (L), Gandolfi, Scurzoni 2, Palazzina. N.e.: Agostini, Spagnuolo, Bozzetti, Pieroni (L). All.: Bonini

HYDROPLANTS SOLIERA: Faietti 11, Andreoli 3, Arduini 10, Eze 15, Baldoni 8, Muratori 3, Cordella (L), Gjoni 10, Mescoli. N.e.: Bursi, Rullino, Razzaboni, Piccinini (L). All.: Rovatti