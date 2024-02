Volley, Serie B2 – Dopo la Coppa Italia la Rossetti Market Conad si rituffa nel campionato: arriva Soliera

Smaltita l’euforia per la conquista della Final Four di Coppa Italia, la Rossetti Market Conad si rituffa nell’avventura del campionato di B2 femminile (girone E), che riparte dopo due week end di sosta con l’avvio del girone di ritorno. Le gialloblù piacentine – in testa al giro di boa alla graduatoria – riprendono il cammino scendendo in campo davanti al pubblico amico di Alseno, dove domani (sabato) alle 20,30 sfideranno l’Hydroplants Soliera150, superata al tie break all’esordio stagionale in terra modenese.

La classifica

Rossetti Market Conad 32, Zerosystem 30, San Giorgio 28, Isuzu Cerea 26, Volley Davis 2C 24, Be One 22, Galaxy Collecchio, Tecnimetal Piadena 21, Hydroplants Soliera150 17, Moma Anderlini Modena 16, Drago Volley Stadium Mirandola 15, Top Volley Verona 12, Viadana Volley 9, Spakka Volley Spacer 0.