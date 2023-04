Volley, Serie B2 – Colpaccio-Rossetti Market Conad: piegata Mirandola (3-2)

Vittoria di prestigio per la Rossetti Market Conad nel campionato di serie B2 femminile (girone F), con la formazione di Federico Bonini che impone il semaforo rosso al Cai Volley Stadium Mirandola, arrivato ad Alseno con l’etichetta di seconda forza del raggruppamento e dunque in area play off. Con una prestazione gagliarda, le gialloblù piacentine sono riuscite a spuntarla al tie break, facendo involontariamente anche un favore alle “cugine” del San Giorgio, che hanno così scalzato dal secondo posto (che qualifica ai play off) le stesse modenesi.

Battuta (10 ace) e muro (7) tra i fondamentali positivi per la formazione di casa, trascinata a livello individuale dal trio di palla alta Chini (opposta, 20 punti)-Tosi (top scorer con 24)-Scalera (19).

ROSSETTI MARKET CONAD-CAI STADIUM MIRANDOLA 3-2

(20-25, 25-19, 25-18, 26-28, 15-12)

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 1, Stellati 6, Tosi 24, Chini 20, Stanev 6, Scalera 19, Musiari (L) 1, Sesenna 4, Toffanin 2, Marchetti, Gandolfi 1, Dall’Orso 3. N.e.: Ticchi (L), Maruzzi. All.: Bonini

CAI STADIUM MIRANDOLA: Natali 12, Brunfranco 12, Sala 7, Bedin 19, Orlandini, Poltronieri 12, Calanca (L), Boschini, Perani, Cardinali, Bignardi (L).. N..e: Raimondi, Bernardoni, Moretti. All. Molinari