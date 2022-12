Volley, Serie B2 – Domenica a Rubiera per il Fumara Everest, Ducoli: «Aspirare sempre più in alto»

Il Fumara Everest insegue il decimo successo nel campionato di serie B2: tra le biancoblu e la doppia cifra alla voce vittorie però si frappone l’ostacolo Giusto Spirito Rubiera per una domenica (gara al via alle 17:30) che si prevede tutt’altro che banale per la formazione di coach Enrico Mazzola.

Gli ultimi tre punti in casa MioVolley sono arrivati con la vittoria per 3-0 sulla Pallavolo Anderlini, una sfida nella quale importante è stato l’apporto di Irene Ducoli che, partita dalla panchina, ha fin dai primi scambi messo a terra palloni pesanti.

«Non bisognava prendere sotto gamba la partita con Anderlini: sono giovani, determinate e con molto talento, se avessimo concesso loro qualcosa in più la partita sarebbe potuta andare diversamente. Sono molto soddisfatta della prestazione della squadra perché siamo state brave a non far esprimere al meglio il loro gioco, e sono felice di essere scesa in campo ed essere stata d’aiuto per le mie compagne».

La prossima avversaria delle biancoblu veleggia a 15 punti nel girone F con un ruolino di marcia di tre vittorie nelle ultime tre gare disputate.

«Con Rubiera sarà sicuramente una bella partita: sono in trend positivo e giocano in casa, dove sono sempre riuscite a dare del filo da torcere alle altre formazioni. Anche questa partita, come tutte le altre, non va sottovalutata».

Il percorso finora netto del Fumara Everest però non accontenta Ducoli che, insieme alle compagne di squadra, è pronta a dare il massimo su un campo piuttosto insidioso.