Rassegna culturale Natale ad Arte 2022, gli eventi fino all’11 dicembre. Antonella Ruggiero ospite l’8 dicembre di Antichi Organi

Rassegna culturale Natale ad Arte 2022, gli eventi fino all’11 dicembre. Si parte domenica 4 dicembre con un appuntamento dedicato a Santa Barbara e la presentazione dei libri del giornalista e critico d’arte Alfredo Tradigo. Giovedì 8 dicembre a Cattedrale di Piacenza ospita il concerto di chiusura della rassegna Antichi Organi, giunta alla 35 ^ edizione, con un’ospite speciale, la cantautrice Antonella Ruggiero.

Concerto del Coro Vox Mundi diretto da Dionilla Morlacchini

Nell’ambito di Natale ad Arte, e in occasione della festività di Santa Barbara -patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco – il Club di territorio Emilia Nord del Touring Club Italiano Piacenza, in collaborazione con gli Amici dell’Arte Gruppo Giovani di Piacenza, vi invita a partecipare al concerto del Coro Vox Mundi diretto da Dionilla Morlacchini.

L’appuntamento è per domenica 4 dicembre 2022 alle ore 18.00, nella splendida cornice della Chiesa di San Sisto.

Il luogo è fortemente legato alla figura della Santa, rappresentata anche nella celebre tela della Madonna Sistina e le cui reliquie sono conservate in una cappella laterale della navata centrale.

Ingresso ad offerta, fino a esaurimento posti.

« PRESENTAZIONE EDITORIALE CON ALFREDO TRADIGO»

Nell’ambito della rassegna culturale Natale ad Arte, lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18:00, presso il Salone polifunzionale della Cattedrale di Piacenza il giornalista e critico d’arte Alfredo Tradigo presenterà i suoi ultimi due libri “Il Vangelo secondo Maria, Un poema in prosa” ed. Mimep Docete (2022) e “Figlia del tuo figlio” ed Mimep Docete (2022).

“Il Vangelo secondo Maria. Un poema in prosa”

Dall’infanzia all’Assunzione, un testo che è quasi un copione teatrale in cui prosa e poesia trovano un loro equilibrio formale

“Figlia del tuo figlio”

Un libro d’arte di grande formato e con oltre 250 illustrazioni a piena pagina, accompagnate da testi di grandi scrittori, poeti, teologi. Il titolo FIGLIA DEL TUO FIGLIO (L’Arte racconta la più bella storia d’Amore) nasce da un verso di Dante (Paradiso, cap. XXXIII) che nel visitare Roma durante il Giubileo del 1300 fu attratto in Santa Maria Maggiore da un mosaico di Jacopo Torriti. A partire da questa suggestione scorrono le pagine di questo libro mostrando anche opere poco note dell’arte cristiana che raccontano la storia di Maria. Come in un film d’essai, fotogramma dopo fotogramma, scorrono rare immagini dei momenti più salienti della sua storia, l’Infanzia, il Matrimonio, la Nascita di Gesù, il Calvario, l’Ascensione, la Pentecoste, momento in cui Maria diventa madre della Chiesa per poi reclinare il capo e – nella Dormitio Virginis – tornare ad essere figlia del suo Creatore. Giotto, Raffaello, Bellini, El Greco Chagall cantano all’unisono con Dante, Jacopone da Todi, Pascoli, Garcia Lorca, Herman Hesse, Peguy Testori la bellezza di Maria.

Alfredo Tradigo, giornalista e critico d’arte nelle principali case editrici milanesi (Rusconi, Domus, Rizzoli, San Paolo) ha collaborato con «Avvenire», «Luoghi dell’Infinito», «L’Osservatore Romano».Autore di diversi libri in cui unisce arte e fede, già responsabile della parte culturale di «Famiglia Cristiana» è ora impegnato nella casa editrice Mimep Docete.

Seguiràvisita guidata in Cattedrale e Palazzo Vescovile con riferimenti all’iconografia mariana, in collaborazione con l’autore.

Evento Gratuito – Gradita la prenotazione all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com o al numero 331 460 64 35 (numero telefonico attivo dalle 10:00 alle 18:00).

«TANTE IMMAGINI, UN UNICO MISTERO: L’IMMACOLATA»

Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21:00 in occasione della rassegna culturale “Natale ad Arte”, tornano le visite virtuali guidate online su ZOOM.

Tra le molte immagini mariane, tante sono quelle dedicate all’Immacolata concezione e anche a Piacenza è facile trovarle.



Ma cosa si nasconde dietro a questo mistero così poco conosciuto? Andiamo a scoprirlo attraverso immagini e opere d’arte che ci svelano in profondità il significato della festa dell’8 dicembre.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web:

Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com

CONCERTO DI CHIUSURA DELLA RASSEGNA “ANTICHI ORGANI” – 35^ EDIZIONE. OSPITE ANTONELLA RUGGIERO

Nell’ambito della rassegna Natale ad Arte, giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 21:15, la Cattedrale di Piacenza ospita il concerto di chiusura della rassegna Antichi Organi, giunta alla 35 ^ edizione, con un’ospite speciale, la cantautrice Antonella Ruggiero.

Un concerto dedicato al virtuoso intreccio emotivo di organo e voce umana, che crea un effetto di serena perfezione, nella quale vibra però fortissima l’emozione di Antonella Ruggiero, interprete magistrale.

ANTONELLA RUGGIERO, voce

FAUSTO CAPORALI, organo

MAURIZIO CAMMI, voce narrante

CORO Free Spirit diretto da R.Pecoli

Voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo, Antonella Ruggiero nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e le scene per dedicarsi ai suoi interessi umani ed artistici, dedicando molto tempo ai viaggi, durante i quali ha l’occasione di sperimentare diversi modi di fare e intendere la musica.

Con “Libera”, il suo primo album da solista, pubblicato nel 1996 e registrato fra l’India e l’Italia, la cantautrice si presenta al pubblico innovata: il disco è uno straordinario connubio tra ritmiche occidentali e suoni dell’antico oriente, frutto di sperimentazioni musicali e di continua ricerca.

La curiosità di Antonella per la varietà del “linguaggio” musicale la vede impegnata, durante il 2000, in un lungo tour dedicato alla musica sacra. Questa esperienza culminerà nella pubblicazione nel novembre del 2001 di “Luna Crescente [Sacrarmonia]”

Nel novembre 2015 viene pubblicato da Sony Classical “Cattedrali”, disco in cui Antonella presenta un repertorio di musica sacra registrato nella Cattedrale di Cremona con il M° Fausto Caporali all’organo.

Il 2015 vede anche l’inizio della collaborazione con il pianista Andrea Bacchetti, collaborazione che prosegue per tutto l’anno successivo fino a dare vita – nel novembre 2016 – a “La vita imprevedibile delle canzoni”, trasposizione su disco del repertorio interpretato da Antonella dal 1975 al 2014 con arrangiamenti per pianoforte di Stefano Barzan con l’esecuzione di Andrea Bacchetti. Il disco è pubblicato da Libera Music / Sony Classical.

Nell’autunno 2018 è stato pubblicato un cofanetto con 6 cd dal titolo “Quando facevo la cantante”, contenente 115 brani -di cui oltre sessanta mai pubblicati in precedenza- registrati dal 1996 ad oggi. Nell’arco dei sei dischi Antonella affronta numerosi stili musicali, in registrazioni effettuate con molti artisti diversi e le formazioni più disparate.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

CONCERTO ≪THE BELLS≫ E INAUGURAZIONE PRESEPE DELLE ABSIDI

Nell’ambito della rassegna Natale ad Arte, giovedì 8 dicembre 2022, Festa dell’Immacolata, alle ore 18:00, torna il tradizionale appuntamento ai Giardini delle Absidi in via Prevostura, per l’inaugurazione e benedizione del presepe della Cattedrale, su progetto e realizzazione dello scenografo Cristian Arbasi. Tornano le immagini medievali presenti nel nostro Duomo, rilette per la realizzazione di una natività tutta piacentina, ma sempre dal significato universale.

Per l’occasione canteranno per noi le «The Bells», con il loro repertorio di canzoni natalizie cantate a cappella in un’atmosfera magica, accompagnata dal nostro vin brulè e dalla tisana per i più piccoli.

Ingresso libero.

Giardini delle Absidi, Kronos, via Prevostura

«VISITA GUIDATA ALLA CATTEDRALE»

Visita guidata alla Cattedrale al termine dell’omaggio floreale all’Immacolata

Giovedì 8 dicembre 2022, Festa dell’Immacolata, alle ore 12.30, al termine dell’omaggio floreale all’Immacolata, sarà possibile partecipare alla Visita guidata della Cattedrale.

La visita prevede un contributo di partecipazione per il servizio di accompagnamento guidato (5,00 €).

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com

o al numero 331 460 6435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).

(10,00 € per il servizio di accompagnamento guidato). Posti limitati (10 persone).

Partenza dalla navata sinistra della Cattedrale.

È TEMPO DI NATALE: Inaugurazione del Videomapping in Piazza Duomo

Siete pronti per un racconto fatto di luci e colori? Arriva in questo Natale 2022 la nuova proiezione natalizia, che rallegrerà la piazza e trasformerà la facciata del Palazzo Vescovile in uno schermo dinamico e animato grazie alle proiezioni progettate e realizzate da Davide Morelli e Davide Ruzzenenti di Rorschach – Visual Project.

Giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 20:45, in una magica atmosfera di festa, andrà in scena il videomapping 3D “È tempo di Natale”, per aspettare insieme un Natale ricco di speranza e riflettere sugli accadimenti del mondo attraverso una affascinante fiaba ecologista che affonda le radici nel nostro territorio.

L’evento verrà replicato alle ore 18:30: sabato 17, domenica 18, venerdì 23, sabato 24, sabato 31 dicembre e giovedì 5 gennaio.

Un sogno ad occhi aperti per grandi e piccini, che vedranno accendersi e muoversi a tempo di musica personaggi, immagini e particolari architettonici.

Lo spettacolo è organizzato e ideato da Diocesi di Piacenza-Bobbio e Comune di Piacenza.

Main sponsor: iren | Sponsor: Confindustria | Sponsor tecnico: Inside srl

Con il contributo di: Coro Marketing

«SALITA ALL’AFFACCIO A CROCE» Visita guidata all’affaccio a croce della Cattedrale dopo la Santa messa episcopale

Giovedì 8 dicembre 2022, Festa dell’Immacolata, alle ore 12.00, dopo la Santa messa episcopale, sarà possibile partecipare alla Salita all’affaccio a croce della facciata della Cattedrale per un punto di vista inedito sulla posa dell’omaggio floreale alla Madonna dell’Immacolata da parte dei Vigili del Fuoco. Seguirà la visita guidata alla cupola del Guercino.

Salita e visita a pagamento con prenotazione obbligatoria all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com

o al numero 331 460 6435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).

(10,00 € per il servizio di accompagnamento guidato). Posti limitati (10 persone).

Partenza dalla navata sinistra della Cattedrale.

«LA CATTEDRALE DI PIACENZA: UNA STORIA LUNGA 900 ANNI»

Sabato 10 dicembre 2022, alle ore 14.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata “La Cattedrale di Piacenza: una storia lunga 900 anni”.

Un coinvolgente viaggio nel tempo che condurrà i visitatori alla scoperta dell’antica storia della Chiesa Madre della diocesi di Piacenza-Bobbio. Durante la visita guidata si ripercorreranno i 900 anni dalla sua costruzione, da San Giovanni de Domo, passando dal cuore del medioevo fino ai restauri effettuati dall’architetto Camillo Guidotti e commissionati da San Giovanni Battista Scalabrini.

Evento a pagamento

(6,00 € per servizio di accompagnamento guidato)

Prenotazione consigliata.

LIVE PAINTING DEL LICEO CASSINARI. Visual showin Piazza Duomo

Grazie alla maestria e all’originalità di alcuni studenti del Liceo Artistico Bruno Cassinari, sabato 10 dicembre 2022 alle ore 18:30 in Piazza Duomo, pubblico e passanti verranno intrattenuti da uno spettacolo di “live painting” digitale: la facciata del palazzo Vescovile diventerà una grande tela per disegnare ex-tempore tramite tavoletta grafica, e figure legate alla lunga storia dei 900 anni della Cattedrale prenderanno forma davanti a grandi e piccini per un pomeriggio all’insegna dell’arte e dello stupore.

«VESPERALI DI MUSICA E DI PAROLE»

Nell’ambito della rassegna culturale Natale ad Arte, un nuovo progetto – nato da un’idea del M° Federico Perotti e dalla collaborazione con il Museo Kronos e gli Uffici Diocesani – prende forma.

A partire da domenica 27 novembre 2022, i vespri saranno preceduti da un momento di cultura e di riflessione: i VESPERALI. Tre incontri in cui la musica d’organo si intreccia con la narrazione di vissuti di artisti o di importanti personaggi della storia locale o internazionale. Tre spunti di riflessione, tre momenti musicali.

In questa edizione si alterneranno gli interventi dello scultore Mario Branca, del mezzosoprano Anna Maria Chiuri e del professor Alberto Gromi, intervistati dalla giornalista Barbara Tondini con i commenti musicali dell’organista titolare della Cattedrale M° Federico Perotti e del M° Enrico Viccardi.



L’appuntamento è per domenica 11 dicembre 2022 con il terzo ospite, il prof. Alberto Gromi, ex preside del Liceo Gioia nel 1997-98, consulente dell’Ufficio Studi del Ministero della Pubblica Istruzione per le politiche giovanili, dal 1989 al 1995 e docente universitario di Pedagogia e Didattica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Piacenza dal 1998 al 2009.

Appuntamento in Cattedrale alle ore 16:45.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

«NATALE AD ARTE» Laboratori didattici (e non solo) pensati per i più piccoli

Nell’ambito della rassegna culturale Natale ad Arte, la Cattedrale, il Museo Kronos e CoolTour s.c. hanno predisposto e attivato diversi laboratori didattici dedicati ai bambini presso l’aula didattica del Salone polifunzionale della Cattedrale (ingresso presso il Museo Kronos, via Prevostura n. 7).

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 5-11 ANNI

La storia del presepe

Partendo da alcune immagini presenti nel Museo Kronos, andiamo alla scoperta di tutti i segreti del presepe. Come nasce? Perché? E come si è evoluto nel tempo? Scoprendolo insieme, realizziamo un originale e semplice presepe da regalare o appendere nelle nostre case in questo periodo di Natale.

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO (5 -11 ANNI)

Una corona di candele per Santa Lucia

Quanta attesa per l’arrivo di Santa Lucia! Tutti ci stiamo preparando alla notte che ci porterà al giorno a lei dedicato, desiderosi di sentire il suono della sua campanella e di trovare al nostro risveglio i suoi splendidi doni. Ma sapete che non siamo gli unici ad attendere con tanto affetto Santa Lucia? Andiamo insieme a scoprire una lontana tradizione che ci ricorda Lucia come portatrice di luce, celebrata proprio in una delle notti più lunghe dell’anno. Trasferiamoci, allora, per un pomeriggio nella fredda Svezia, conosciamo un lato nuovo della nostra Lucia e divertiamoci poi a realizzare una bella corona di candele proprio come quella che gli svedesi indossano per festeggiare questa santa tanto amata.

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 5-11 ANNI

Crea e stampa: Il mio biglietto di Natale

Come dei veri artisti sperimenteremo alcune tecniche come l’incisione per realizzare e ‘stampare’ degli originali biglietti personalizzati da consegnare ad amici e parenti per Natale!

Ingredienti? Carta colorata, tempere e tanta fantasia!

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 6-11 ANNI

Chi è Babbo Natale?

Caccia al tesoro per bambini

Ma chi è veramente Babbo Natale e perché porta i regali ai bambini nella notte più magica dell’anno? Scopriamolo insieme, risolvendo enigmi e seguendo tracce, in questa avvincente caccia al tesoro attraverso le opere d’arte della Cattedrale e del suo museo, terminando poi con una dolce sorpresa!

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria.

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 6-11 ANNI

In viaggio con i Re Magi

In occasione del 6 gennaio, andiamo insieme alla scoperta delle misteriose figure dei Re Magi che arricchiscono sempre il nostro presepe, ma di cui conosciamo davvero molto poco. Chi sono? Da dove vengono? E soprattutto, cosa rappresentano, qual è il loro significato profondo?

Conosciamoli insieme e poi divertiamoci con un originale gioco dell’oca sulle orme dei Magi: dove arriveremo?

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

PER I LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO AL COSTO DI 12,00 € PER TUTTE LE 5 ATTIVITÀ DEL 4, 11, 18, 26 DICEMBRE E 6 GENNAIO.

Non solo laboratori didattici ma anche proiezioni e reading teatrali gratuiti pensati per bambini e famiglie, momenti unici per passare insieme le feste avvolti nella Bellezza e nella spiritualità del Natale.

Ecco gli eventi:

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Proiezione per Bambini

≪Gli eroi del Natale≫

Gli eroi del Natale narra la storia della Natività, dal punto di vista degli animali che ritroveremo nella grotta accanto al bambinello: l’asino, ma anche il bue, le pecore – capitanate dalla ribelle Ruth che per seguire la sua strada ha abbandonato il gregge – e i tre cammelli che hanno portato sul dorso i Re Magi.

Animazione, 86 min. – Evento gratuito, prenotazione consigliata.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 18:00 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Favola di Santa Lucia

Reading Teatrale per grandi e piccini

Immersi in una magica atmosfera a lume di candela, ascolteremo la coinvolgente lettura ed interpretazione dell’attore Domenico Sannino della celebre fiaba di Santa Lucia di Giovannino Guareschi, scrittore di fama internazionale e padre del Mondo Piccolo di Don Camillo e Peppone, che pubblicò la tenerissima storia di un bambino che a Santa Lucia ha creduto davvero con tutto il cuore, trasformando i cuori induriti degli adulti attorno a lui. Al termine ci sarà per tutti i bambini presenti una piacevole sorpresa.

Evento Gratuito, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

SABATO 7 GENNAIO 2023

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Il viaggio dei Re Magi

Proiezione per Bambini

Uno splendido film di animazione, nato dalla grande tradizione cecoslovacca, che armonizza felicemente la precisione dei ritmi con la poesia dei colori. È un racconto simbolico, in 8 episodi, che racconta dei tre Magi, viaggiatori diretti alla stessa meta. Per seguire la stella che è apparsa nel cielo, infatti, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre si mettono in viaggio, senza sapere dove arriveranno. Lungo il cammino troveranno molte insidie e molti ostacoli e, per proseguire, ciascuno dovrà abbandonare, un po’ alla volta, ciò che gli sta a cuore. Davanti al neonato Re adagiato sulla paglia di una mangiatoia scopriranno infine il senso del loro viaggio.

Gli episodi non corrispondono a una narrazione storica, ma sono racconti che cercano d’immaginare come sarebbe stata la vita e l’atteggiamento di questi tre personaggi biblici di fronte al fatto di trovare un segno nei cieli che li porta a riconoscere la nascita di Gesù sulla terra. La storia gira attorno a diversi aspetti che i testi del Nuovo Testamento e la tradizione cristiana hanno trasmesso su questi personaggi, e lo fa in modo fantasioso e attraente.

Animazione, 56 min

Evento gratuito – Posti limitati – prenotazione consigliata.

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Salone degli Affreschi, Palazzo Vescovile, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Titus e Romek

Spettacolo Teatrale per Bambini

Manicomics Teatro

Uno spettacolo di Teatro per ragazzi tratto dalla saga del “Piccolo Popolo” dallo scrittore Terry Pratchett: uno spettacolo sull’amicizia e sul viaggio, popolato di allegorici messaggi per i giovani spettatori. Dai “grossi guai” con le orecchie piccole che possono saltar fuori da ogni luogo ad api parlanti che avvertono sui pericoli di questo grande mondo. In scena Rolando Tarquini e Mauro Mozzani.

Evento gratuito, numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria.

