Rissa in piena notte in viale Dante. I fatti sono accaduti intorno alle 3 quando urla e grida hanno svegliato i residenti nei pressi della rotatoria con via Durante.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sarebbero stati due gli uomini a venire alle mani. I cittadini hanno chiamato la polizia che ha avviato gli accertamenti del caso, non risultano feriti.

La zuffa è durata diversi minuti, lasciando il tempo ai residenti di filmare l’episodio.