Volley, Serie B2 – Fumara Everest in trasferta a Bologna, Fizzotti: “La strada è ancora lunga”

Domenica in trasferta per il Fumara Everest che alle 17:30 scenderà sul campo del fanalino di coda VTB Aredici Bologna per la diciassettesima giornata di serie B2. Le biancoblu conosceranno quindi i risultati delle inseguitrici Volley Stadium Mirandola e Pallavolo San Giorgio impegnate rispettivamente con Volley Davis Mantova e US Arbor.

Il MioVolley ha chiuso l’ultima sfida interna con il Centro Volley Reggiano con un 3-0 nel quale l’ultimo parziale ha riservato qualche difficoltà in più rispetto ai due precedenti, un elemento che è sotto la lente d’ingrandimento del libero Sara Fizzotti e delle compagne di squadra.

«L’ultima partita è andata bene. Abbiamo portato a casa altri tre punti, il nostro obbiettivo. Ci è capitato diverse volte di perdere quello che è il nostro ritmo dopo due set vinti e questo è quello su cui al momento dobbiamo lavorare. Non dobbiamo concedere all’avversario di rimettersi in carreggiata ma continuare a fare il nostro gioco fino all’ultimo pallone: è quello che comunque stiamo facendo, a volte con più facilità e altre meno. Credo anche che per le nostre avversarie giocare contro di noi sia uno stimolo e di conseguenza sappiamo benissimo che le partite da adesso in avanti saranno toste sotto tutto i punti di vista».

Punto di forza della formazione biancoblu è senza dubbio la grande compattezza della seconda linea dove a spiccare non è soltanto Fizzotti ma tutte le interpreti chiamate in causa in difesa. Elemento che rende difficile la vita per le attaccanti avversarie e ha contribuito al percorso finora netto del Fumara Everest.