Azione del Blocco Studentesco: “Si scrive alternanza, si legge sfruttamento”. È questo il testo di uno degli striscioni affissi e firmati dagli studenti del fulmine cerchiato.

Quello della sicurezza in alternanza scuola-lavoro non è più un problema come un altro, ma parte integrante di un sistema marcio e corrotto inaugurato nel 2015 dal Partito Democratico di Matteo Renzi, che ha disposto per legge lo svolgimento dei Pcto.

“Appena pochi mesi fa – inizia la nota del Blocco Studentesco – l’alternanza scuola-lavoro ha mietuto l’ultima vittima, e qualche settimana fa è giunta la notizia che alla famiglia del ragazzo morto, è stato perfino negato il risarcimento da parte dell’INAIL”.

“Troppo a lungo – continua la nota – è stato permesso a questo sistema di giocare con la vita degli studenti, speculando su uno sfruttamento del lavoro gratuito che non da nessuna garanzia di sicurezza: né agli studenti né ai lavoratori”.

“Adesso basta – conclude la nota – siamo stanchi delle mezze misure del ministro Valditara, l’alternanza scuola-lavoro va abolita!