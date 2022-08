Volley, Serie B2 – Giulia Gilioli la quinta conferma in casa Pallavolo Sangiorgio

Non conosce sosta il mercato estivo della Pallavolo Sangiorgio, versione 2022/2023, per il prossimo campionato nazionale di B2 (girone G) che vedrà presente la società del presidente Giuseppe Vincini per la quarta stagione consecutiva che conferma nello scacchiere la schiacciatrice Giulia Gilioli.

Nata a Parma, il 7 settembre 2003, residente a Piacenza, la nuova schiacciatrice albiceleste è cresciuta nelle giovanili del River Volley di Rivergaro dove arriva ad esordire in serie C. Nell’estate 2019 passa alla Vap (acronimo di Volley Academy Piacenza) dove prende parte al torneo di serie C prima e successivamente in B2 (2020/2021). Nel 2021/2022 il passaggio alla Pallavolo Sangiorgio.

“Ho scelto di rimanere a Sangiorgio – spiega – perché mi è piaciuto molto l’ambiente creato in palestra e la società sempre molto attenta e disponibile. Gli obiettivi sono quelli di continuare a crescere e migliorarsi insieme alla squadra”.

La conferma di Giulia Gilioli si aggiunge a quelle di Micaela Perini, Valentina Zoppi, Chiara Tonini e Greta Galelli, al ritorno di Alessia Arfini, e gli arrivi di Valentina Guccione e Beatrice Erba.

Pallavolo Sangiorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrice: Micaela Perini (confermata), Beatrice Erba (nuova, Busnago). Opposta: Chiara Tonini (confermata). Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta), Giulia Gilioli (confermata). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).