Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest fa suo il big match: Mirandola si arrende sul 3-0

Vittoria pesante in chiave classifica per il Fumara Everest che supera in tre set la più diretta inseguitrice Mirandola, ora a sette punti di distanza in classifica nel girone F. Partita a senso unico per la formazione di coach Mazzola che concede ben poca tregua alle avversarie chiudendo la partita in poco più di un’ora.

Il Fumara Everest scende in campo con Gemma e Hodzic in diagonale, Guaschino e Nedeljkovic al centro, Cornelli e Scarabelli bande con Fizzotti libero.

La cronaca

L’avvio delle biancoblu è propiziato da un attacco di Cornelli e dal servizio di Guaschino (5-1), il primo timeout è delle ospiti che fermano il gioco sul punteggio di 8-2. La squadra di coach Mazzola mantiene però il passo impostato nei primi scambi, la fast di Nedeljkovic fissa lo score sull’11-3 con Mirandola a giocarsi il secondo timeout nell’azione successiva. Hodzic preme sulla seconda linea (17-5). Dopo l’ingresso di Galibardi il set va in archivio con un attacco di Nedeljkovic sul 25-10.

Il secondo parziale si apre nel segno di Cornelli e Hodzic (5-2), Gemma gioca d’astuzia per l’8-5 mentre il primo tempo di Guaschino vale il 10-5 e il timeout ospite. Volley Stadium sembra ritrovare maggiore solidità (11-9) ma il Fumara Everest torna a premere (16-10) mantenendo un buon margine sulle avversarie (20-14): Scarabelli regala alle compagne la prima palla set, serve quella successiva per chiudere 25-17.

Nei primissimi scambi del terzo set si gioca punto a punto poi è Hodzic a rompere gli equilibri con un attacco ed un ace (8-4), il secondo tocco di Gemma sblocca la doppia cifra per le biancoblu (10-4). Il MioVolley mantiene il controllo delle operazioni (15-5) con Nedeljkovic a fare male in battuta (19-5): nel finale vanno in campo Bianchini, Passerini e Ducoli per la volata biancoblu che termina 25-11.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-VOLLEY MIRANDOLA 3-0

(25-10; 25-17; 25-11)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 2, Bianchini, Hodzic 10, Cornelli 15, Scarabelli 9, Ducoli 1, Galibardi, Guaschino 8, Nedeljkovic 7, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Molinari, Viola. All. Mazzola-Falco

VOLLEY STADIUM MIRANDOLA: Natali 8, Sala 2, Poltronieri 1, Bedin 2, Moretti 2, Perani, Orlandini, Brunfranco 3, Bernardoni 6, Bignardi, Galli (L), Calanca (L). NE: Boschini, Cardinali, Raimondi. All. Molinari-Marasca

Serie C – Sconfitta in quattro set per il Busa Trasporti sul campo della capolista Soliera

Il Busa Trasporti chiude il suo 2022 con una sconfitta sul campo della capolista Soliera. Dopo un avvio difficile le biancoverdi riescono a prendere le misure alle padrone di casa ma cedono alla distanza dei quattro set. La squadra di coach Cinelli chiude così il girone di andata al sesto posto con quattordici punti conquistati: si ripartirà il 21 gennaio 2023 con la sfida casalinga a Maranello.

Per la sfida con Hidroplants il MioVolley scende in campo con Caviati e Boselli in diagonale, Bertolamei e Bossalini al centro, Antola e Ferri bande con Sacchi libero.

Avvio piuttosto difficile per il Busa Trasporti che sbatte contro il muro di casa: Soliera concede ben poco spazio alle attaccanti biancoverdi per un primo set che va in archivio senza sussulti, nonostante i cambi, con il punteggio di 25-12. L’antifona non cambia nel secondo parziale dove la capolista fa ancora una volta la voce grossa partendo bene e chiudendo i conti sul 25-16.

Nel terzo set c’è Zucchi come opposto: una carta che cambia volto al Busa Trasporti. Le biancoverdi partono dietro ma non cedono fino al 20-17. Il turno a servizio di Bossalini pareggia i conti, fino al 22-24: qui Soliera annulla entrambe le palle set spingendo il parziale ai vantaggi chiuso 24-26 da Bertolamei.

Sull’onda del parziale precedente conquistato è buona la partenza del Busa Trasporti nel quarto set: un blackout in ricezione però riporta pericolosamente sotto le modenesi che ritrovano il passo chiudendo definitivamente la gara sul 3-1.

HIDROPLANTS SOLIERA-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-1

(25-12; 25-16; 24-26; 25-15)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati 2, Colombini, Boselli 1, Moretti, Zucchi 8, Antola 14, Ferri, Cordani 4, Bossalini 6, Bertolamei 7, Franchini, Sacchi (L). All. Cinelli-Parenti