Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza da sballo! Batte 3-1 Verona e sale al secondo posto per una notte

Due ore di battaglia e alla fine a sorridere è Gas Sales Piacenza che espugna Verona e se la lascia alle spalle in classifica. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno dei biancorossi che festeggiano il Natale con tre punti e soprattutto con una prova più che positiva.

Bisognava mettere Verona in difficoltà in ricezione per toglierle certezze anche in attacco e Brizard e soci ci sono riusciti, Set tutti tiratissimi, dopo aver vinto il primo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è vista sfuggire il secondo sul filo di lana ma ha vinto gli altri due con dei finali in crescendo. La sfida tra gli opposti è stata vinta da Romanò che ha chiuso con un 61% in attacco mentre il russo Sapozhkov ha finito con il 53%.

Unico neo l’infortunio al dito medio della mano destra accusato da Lucarelli nel corso del terzo set la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.

Sottolinea Robertlandy Simon

“Avevo voglia di giocare vedevo giocare e vincere la squadra ma volevo dare anch’io il mio contributo. Si sono contento della vittoria, ora siamo una squadra che sa soffrire anche nei suoi alti e bassi, io devo solo continuare a lavorare per dare sempre un contributo maggiore alla squadra. È la prima volta che ho giocato insieme ad Alonso, sono contento, lui è un grande giocatore e la nazionale cubana ha materiale importante su cui lavorare”.

WITHU VERONA – GAS SALES PIACENZA 1-3

(21-25, 25-23, 23-25, 23-25)

WITHU VERONA: Spirito, Keita 12, Grozdanov 9, Sapozhkov 24, Mozic 16, Mosca 1, Gaggini (L), Perrin 2, Bonisoli (L), Cortesia 1, Jensen 1. Ne: Magalini, De Oliveira, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES PIACENZA: Brizard 7, Lucarelli 8, Alonso 6, Romanò 21, Leal 23, Cester 1, Scanferla (L), Caneschi 1, Simon 4, Basic 1, Recine, de Weijer, Gironi. Ne: Hoffer (L). All. Bernardi.

Arbitri: Simbari di Milano, Lot di Santa Lucia di Piave.

Note: durata set 29’, 31’, 30’ e 30’ per un totale di 120’. Spettatori 3760. MVP: Hidalgo Leal. WithU Verona: battute sbagliate 21, ace 5, muri punto 8, errori in attacco 3, ricezione 35% (15% perfetta), attacco 52%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 9, muri punto 9, errori in attacco 3, ricezione 38% (17% perfetta), attacco 57%.

Ragazzi d’oro, il documentario sull’Italia Campione del Mondo

Su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand) e in streaming su NOW arriva “Ragazzi d’Oro”, il racconto curato da Federica Lodi e Federico Salerno dell’impresa della Nazionale italiana maschile di volley che lo scorso settembre si è laureata Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia.

Tante le storie raccontate non solo da chi ha vinto la medaglia d’oro ma anche da avversari o chi la medaglia d’oro l’ha vinta in passato. Gas Sales Piacenza è presente con il Campione del Mondo Yuri Romanò, l’allenatore Lorenzo Bernardi, il capitano Antoine Brizard e il centrale Robertlandy Simon. Interviste registrate al PalabancaEventi già Palazzo galli della Banca di Piacenza.

Di seguito la programmazione di Ragazzi d’Oro su Sky e in streaming su NOW

