Volley, Serie B2 – Impresa San Giorgio, sconfitta la capolista Fumara Everest in rimonta

Gara dalle mille emozioni il derby da vertice tra la Pallavolo San Giorgio e la Fumara Everest Gossolengo; le ospiti avanti per due set a zero sono state raggiunte e recuperate dalla squadra di casa che prosegue nel sogno di raggiungere i playoff promozione, consolidando la terza posizione in classifica.

La cronaca della partita

La Pallavolo San Giorgio scende in campo cion Erba-Tonini, Arfini-Gilioli, Zoppi-Marinucci, Galelli, le ospiti rispondono con Gemma-Hodzic, Scarabelli-Cornelli, Guaschino-Nedeljkovic e Fizzotti. Il parziale di apertura è equilibrato, 10-10. La Pallavolo San Giorgio mette la freccia con Marinucci, 12-11, ed allunga con Zoppi, 15-11. Gossolengo reagisce, due di Cornelli rimettono il punteggio in parità 15-15. Le locali tentano un nuovo break con Arfini e Zoppi ma un Gossolengo infila un filotto di uno a quattro, portandosi sul 18-19. Gilioli pareggia i conti ma il finale è di marca Gossolengo, 21-24. Un attacco di Marinucci ed un muro di Tonini annullano due palle set ma un errore la servizio di Marinucci consegna il set a Gossolengo.

La Sangio non risente della sconfitta del primo parziale. Un gioco fluido e veloce, che inizia con Galelli in seconda linea ed innescato da Erba, permette alle giallobiancoblù di portarsu sul 9-4. Scarabelli tiene in scia Gossolengo e la squadra di casa allunga sino al 17-13. A questo punto le ospiti approfittano di alcuni errori della Pallavolo San Giorgio e con gli attacchi di Scarabelli e Ducoli, di imoattare 17-17 e volare sino al 19-25.

La reazione

Sotto due a zero le ragazze di coach Matteo Capra trovano una forte reazione. La partenza è equilibrata, 10-9, la San Giorgio macina gioca ed allunga, ace di Marinucci, 17-11, Arfini e Tonini suona la carica ed il set si chiude sul 25-12, attacco di Gilioli. Combattuto nei primi scambi anche il quarto. La Sanio ha in mano le redini del gioco, 10-9, ed a metà parziale arriva l’allungo decisivo, 19-13 Arfini. Gossolengo prova ad accorciare ma non è bastato, la squadra di casa taglia il traguarsdo sul 25-20. L’inerzia nella gara non cambia nemmeno nel set corto. La San Giorgio cambia campo sull’8-3, Gilioli firma il doppiaggio, 12-6, antefatto del 15-10 finale.

Ottima vittoria della Pallavolo San Giorgio che trascinata da un pubblico straordinario supera la capolista e mantiene vive le speranze di conquistare i playoff promozione. Nel prossimo turno sarà importantissima contro la Cai Stadium Mirandola, seconda in classifica. Appuntamento sabato 25 marzo alle 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica.

Pallavolo San Giorgio-Fumara Miovolley 3-2

(23-25, 19-25, 25-12, 25-19, 15-10)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 15, Gilioli 11, Chinosi 1, Tonini 19, Guccione, Zoppi 17, Marinucci 14, Erba, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Fumara Everest Miovolley: Gemma 4, Bianchini, Hodzic 7, Viola, Scarabelli 21, Cornelli 9, Ducoli 6, Guaschino 6, Nedeljkovic 7, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Galibardi, Molinari. All. Mazzola-Falco

Classifica

Fumara Everest MioVolley 57 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 46, Pall. San Giorgio 42, Arbor Interclays 37; Volley Inzani 32; Davis 2C 30; Giusto Spirito Rubiera 28 Rossetti Market Conad Alsenese 27; Fos Wimore Cvr 25, Moma Anderlini Modena 23, Pol. Riva 18; Calanca Persiceto 15; Inox Meccanica Rivalta 12, Vtb Aredici Bologna 8.