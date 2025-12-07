Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica cala il tris: per la VAP arriva il 3-1 sul Milano Team Volley

La Nordmeccanica conquista il successo sul Milano Team Volley allungando a tre la serie positiva dopo le vittorie con Polisportiva I Care e Certosa: un successo che suggella il grande impatto con la gara della squadra di coach Fanni abili a concedersi solo pochi momenti di calo e capaci di chiudere la contesa in quattro parziali.

In campo va la diagonale con capitan Di Luzio e Uwadiae, Fenzio e Montanari di banda, Momo e Russo al centro con Carlà libero.

Prime fasi di equilibrio con Milano che prima tenta l’allungo e che poi viene raggiunta e superata dal 12-10 di Fenzio. Lungo e decisamente positivo il turno al servizio di Montanari, le ospiti iniziano a staccarsi (15-10): nel finale Momo spinge al centro e, nonostante la risposta avversarie, è la VAP a chiudere 25-21.

Buono l’avvio della Academy nel secondo set con la squadra che cresce d’intensità con il passare dei punti riuscendo a staccare le avversarie sul 18-15 con Russo. Il break della Nordmeccanica è deciso e si chiude soltanto con il 25-15.

Il Milano Team Volley risponde nel terzo parziale allungando fin dai primi scambi: la reazione VAP passa per le mani di Fenzio e Uwadiae fino all’undici pari e al sorpasso (13-12). Piuttosto combattute le fasi finali con le squadre appaiate fino all’ultimo pallone, quello messo a terra dalle milanesi per il 23-25.

Serve quindi il quarto set alla Academy per riuscire ad avere ragione delle avversarie: ancora una volta l’avvio è equilibrato poi è la VAP che prende l’iniziativa trovando anche il punto del libero Carlà: finale in discesa per le verdiblu che volano sul 25-17 per la gioia del pubblico di casa.

NORDMECCANICA VAP-MILANO TEAM VOLLEY 3-1

(25-22; 25-15; 23-25; 25-17)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Isitor, Fenzio, Montanari, Uwadiae, Momo, Russo, Carlà (L). NE: De Servi, Di Paolo, Glavina, Sandonà, Ferri (L). All. Fanni

