Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP riparte da Brugherio: sabato sfida salvezza con i Diavoli Rosa

Riparte la serie B2, si apre il girone di ritorno anche nel girone E con le under 18 della Nordmeccanica VAP pronte a rituffarsi in campionato dopo uno stop lungo due settimane. Sabato si farà subito sul serio con uno scontro diretto che metterà in palio importanti punti salvezza: a Brugherio (partita al via alle 21) la Academy affronterà i Diavoli Rosa cercando di riscattare la sconfitta patita all’esordio stagionale a San Nicolò.

Lo stop dalla B2 ha permesso alla VAP di lavorare sodo insieme allo staff tecnico coordinato da coach Michele Fanni che commenta la vigilia della prima di ritorno con parole di fiducia.

Spiega il direttore tecnico della VAP

«Queste due settimane sono state molto utili per lavorare dal punto di vista tecnico, soprattutto individuale, cercando di migliorare i nostri punti di forza e provando a colmare qualche lacuna. Ora è importante rimettersi a lavorare anche nella tecnica di squadra, intesa con il gioco: ci aspetta di fare un bel girone di ritorno di B2 e poi inizieranno le partite di under 18 che contano. Sono contento e soddisfatto del lavoro svolto».

I Diavoli Rosa occupano attualmente la penultima posizione in classifica e hanno un ritardo di sei lunghezze dalla VAP che occupa l’undicesima piazza: vincere al Palazzetto dello Sport Kennedy significherebbe staccare ulteriormente una diretta rivale in una corsa salvezza che si animerà partita dopo partita.

