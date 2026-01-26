Gran Galà Amici del Cuore, musica e grandi comici l’8 febbraio. Ospite Massimo Boldi al Teatro Municipale di Piacenza

Domenica 8 febbraio, il Teatro Municipale di Piacenza si prepara ad accogliere “Gran Galà Amici del Cuore”un pomeriggio all’insegna del divertimento intelligente, della grande musica e della comicità d’autore. A partire dalle 15.30 andrà in scena un evento unico che riunisce sullo stesso palco alcuni tra i nomi più amati del panorama comico e musicale italiano.

Gran Galà Amici del Cuore, domenica 8 febbraio

Sul prestigioso palco piacentino si alterneranno alcuni tra i volti più amati del cabaret italiano: i Gemelli di Guidonia, Raul Cremona, Dado, Scintilla Fubelli, Duilio Pizzocchi, Paolo Migone, Sergio Sgrilli, Gianluca Impastato, Max Cavallari, insieme a Carmine Faraco, Gabriele Gentile, Nicole Magolie e Giampaolo Cantoni, per uno spettacolo corale capace di far ridere, riflettere e sorprendere.

Grande spazio anche alla musica, con le esibizioni di Matteo Bensi, della Zuraski Band e del New Sister Gospel Choir, che arricchiranno la serata con sonorità coinvolgenti e momenti di forte impatto emotivo.

Massimo Boldi

Evento clou dello spettacolo sarà la presenza dell’ospite d’onore Massimo Boldi, autentica leggenda della comicità italiana. Con una carriera che attraversa decenni di cinema, televisione e teatro, Boldi rappresenta un’icona trasversale capace di unire generazioni diverse nel segno della risata. La sua partecipazione renderà l’appuntamento ancora più speciale e carico di emozione.

Durante la serata verrà inoltre elargita una donazione a favore di Progetto Vita, sottolineando il valore solidale dell’iniziativa e il desiderio di coniugare spettacolo e impegno sociale.

A presentare lo show saranno Gianluca De Angelis e Melita Toniolo, che accompagneranno il pubblico con ritmo e leggerezza lungo l’intero pomeriggio.

Informazioni

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Municipale.

L’evento è organizzato dall’Associazione Eteria, in collaborazione con HPI, a conferma di un progetto che punta sulla qualità artistica e sulla condivisione di valori importanti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cabaret d’autore, della buona musica e delle grandi emozioni.

