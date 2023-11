Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta il San Damaso per un primo esame di maturità

Tra le mura amiche del palazzetto dello Sport, la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra, sabato 11 novembre, affronterà le modenesi del San Damaso per difendere la vetta della classifica.

Una gara importante ma, ovviamente non decisiva, per le giallobiancoblù piacentine che incrociano la strada dello Zerosystem San Damaso, squadra retrocessa dalla B1 e che ha cambiato poco l’organico rispetto alla scorso campionato, seconda in classifica dietro un solo punto, per un primo esame di maturità in questa stagione. La vittoria esterna al PalaFarina di Viadana per 3-0 ha dato certezze a coach Matteo Capra che guarda con ottimismo ma allo stesso tempo con realismo l’incontro.

Le due formazioni si sono già affrontate in precampionato ed ha visto vincere San Damaso mentre i due altri precedenti, giocati nella stagione 2021/2022 hanno visto imporsi la squadra modenese che al termine del campionato ha festeggiato la promozione in B1. Non ci sono ex di turno.

Dirigeranno l’incontro Andrea Eustachio di Bergamo e Stefano Alfieri di Milano. Fischio d’inizio alle ore 18, la partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Obiettivo Volley.

Classifica

Pallavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 14 punti; San Damaso 13; VolleyDavis 2c 10; Cerea, Piadena, Galaxy Volley 9; Be One San Martino 6; Soliera, Moma Anderlini 5; Viadana, Top Volley 3; Mirandola 2 punti; Spakka Volley 0.

Serie D

Questa sera scende in campo anche la serie D di coach Franco Corraro. Dopo la bella vittoria contro l’Oasi Nocero per 3-0, le ‘albicelesti’ del Volley SangioPode saranno ospiti, ore 21, della Rpf, squadra di Reggio Emilia, ultima in classifica. Per Boaron e compagne conquistare l’intero bottino permetterebbe di consolidare le posizione di vertice della classifica che al momento vede il Volley Sangio Pode al terzo posto.