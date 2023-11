Volley, Serie B1 – C’è Sassuolo sulla strada del MioVolley, coach Mazzola: “Giochiamo una partita alla volta”

Cinque gare finora a referto ed altrettante vittorie: l’Everest MioVolley ha iniziato con il passo migliore possibile la terza esperienza in serie B1 con 14 punti e la prossima sfida con BSC Materials Sassuolo (partita al via alle 20:30) nel mirino. Le emiliane, già affrontate nel precampionato, hanno finora vinto due volte, e rappresentano un’avversaria imprevedibile, motivo in più per non sottovalutarle. Ad analizzare la prima fase del campionato biancoblu alla vigilia della gara è coach Enrico Mazzola, artefice della promozione e della Coppa Italia, al secondo anno sulla panchina del MioVolley.

Il primo focus è sullo stato di forma della squadra

«Non mi ero fatto nessun tipo di programma. Naturalmente si scende in campo per vincere però, non sapendo quali erano anzitutto le nostre potenzialità e il valore delle squadre avversarie, il primo obiettivo che mi ero posto era quello di creare il miglior gioco possibile. Per quanto riguarda le vittorie sono ancora in attesa di capire esattamente quali sono i valori del campionato: giochiamo una partita alla volta e cerchiamo di vincere ogni volta».

Il tecnico lodigiano scende poi più nel dettaglio