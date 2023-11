Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera il Volley Viadana in trasferta (3-0)

La Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra conquista tre punti al PalaFarina di Viadana e resta in vetta alla classifica, insieme all’altra formazione piacentina del girone, la Pallavolo Alsenese.

Nello starting seven la Sangio parte con Erba e Tonini a formare la diagonale, Gilioli e Polletta, al debutto da titolare, in 4, Zoppi e Matinucci centrali e Galelli libero. L’inizio gara non è stato affatto semplice , Viadana ha iniziato meglio, portandosi sul 7-4, Polletta accorcia ed un muro di Zoppi impatta sul 13-13. Sono ancora le viadenesi ad allungare, 16-13 costrigendo la San Giorgio a chiamare il tempo. Un muro di Gilioli pareggia i conti, 17-17, poi è ancora Viadana prendere il break 20-18. Le piacentine non mollano e riprendono le avversarie, 20-20 ed Arfini entrata per Polletti, griffa il primo vantaggio piacentino, 21-22. Marinucci pareggia nuovamente i conti 23-23, ma è Viadana ad avere la palla set, 24-23. La Sangio la annulla e poi sale in cattedra Tonini che sigla il punto del sorpasso e l’ace del 24-26.

Sciolte a livello mentale le ragazze della san Giogio partono bene nel secondo set, 2-5 con Marinucci. Tuttavia sul 3-7 Viadana perde per infortunio la schiacciatrice Tomaiulo, e negli scambi successivi subisce il contraccolpo. Pollletta realizza il 7-15 ed un ace di Gilioli l’8-20, le mantovame fanno un minibreak ma non basta, la Sangio chiude 12-25.

Nel terzo set Viadana si porta sul 5-3, coach Capra chiama tempo e striglia a dovere le sue giocatrici che ripreso il gioco infilano un parziale di zero a sette. Gilioli e Cossali danno l’allungo decisivo per le piacentine, 10-17, che chiudono sul 15-25. Tre punti che permettono di mantenere l’imbattibilità in campionato e guardare con ottimismo al prossimo turno che vedrà la Pallavolo San Giorgio affrontare sabato 11 novembre tra le mura amiche del palazzetto di San Giorgio Piacentino quando arriverà lo Zerosystem San Damaso, seconda in classifica.

Viadana Volley-Pall. San Giorgio 0-3

(24-26, 12-25, 15-25)

Pallavolo San Giorgio: Amadei (L), Erba 1, Polletta 8, Sangiorgi, Marinucci 5, Gilioli 14, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 13, Arfini 3, Cossali 2, Zoppi 3. All. Capra.

Classifica

Palllavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 14 punti; San Damaso 13; VolleyDavis 2c 10; Cerea, Piadena, Galaxy Volley 9; Be One San Martino 6; Soliera, Moma Anderlini 5;, Viadana, Top Volley 3; Mirandola 2 punti; Spakka Volley 0.