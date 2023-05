Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta in trasferta la Pol. Riva per chiudere la regular season

Ultima giornata della regular season per la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra che sul campo mantovana della Pol. Riva di Suzzara vuole concludere con un successo il ventunesimo un campionato epico che ha avuto come traguardo la conquista dei playoff promozione per la B1.

La trasferta contro la Pol. Riva sarà importante per sondare lo stato di forma della Pallavolo San Giorgio ed avere il vantaggio di giocare la gara di ritorno tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica. Nonostante il forte vantaggio in classifica, trentatre punti, ed una formazione retrocessa in serie C, Perini e compagne non sottovaluteranno l’impegno.

Dopodichè si potrà concentrarsi esclusivamente sui playoff, in attesa di conoscere l’avversaria, la seconda classificata del girone E che potrebbe essere il Team Volley Conegliano di Conegliano o la Pallavolo San Giorgina con la formazione trevigiana favorita rispetto a quella friulana.

La sfida di andata, giocata lo scorso 13 gennaio, ha visto imporsi la Pallavolo Sangiorgio per 3-0. Fischio d’inizio alle ore 19 presso il centro sportivo A. Marmiroli, in via Volta 37/a a Suzzara, dirigeranno Tecla Santoro ed Andrea Gardenghi.

Classifica

Fumara Everest MioVolley* 71 punti; Pall. San Giorgio 57; Cai Volley Stadium Mirandola 50; Arbor Interclays 42; Davis 2c 44; Volley Inzani 38; Rossetti Market Conad Alsenese 37; Giusto Spirito Rubiera 33; Moma Anderlini Modena 33; Fos Wimore Cvr 31; Calanca Persiceto 26; Pol. Riva 24; Inox Meccanica Rivalta 21 Vtb Aredici Bologna 12.

Verdetti

Fumara MioVolley promossa in B1; Pallavolo San Giorgio ai playoff; Calanca Persiceto, Pol. Riva, Inox Meccanica Rivalta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.