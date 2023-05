Volley, Superlega – Gara 3 della “finalina” Gas Sales Piacenza-Milano: primo match point Champions per i biancorossi

Finale 3° / 4° Posto atto primo: domani con inizio alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza scende in campo al PalabancaSport per Gara 3, avversaria l’Allianz Milano.

E per la formazione biancorossa, avanti nella serie per 2-0, possibilità di chiudere la stagione davanti al proprio pubblico staccando il pass per la Cev Champions League 2024 mentre la perdente giocherà la prossima Cev Volleyball Cup.

A questa Finale 3° Posto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, sesta al termine della Regular Season, ci arriva dopo aver perso Gara 5 della Semifinale Scudetto con Trento mentre Milano, ottava al termine della stagione regolare, in Semifinale Scudetto ha perso sempre a Gara 5 con Lube Civitanova.

Sfida numero 12 quella che andrà in scena al PalabancaSport: Piacenza ha vinto 8 degli 11 precedenti tra le due squadre, i Club si incrociano per la prima volta nei Play Off Scudetto.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season e due volte nella Finale 3° Posto e ha sempre vinto Piacenza: in Regular Season al tie break nella sfida di andata giocata a Milano, 3-1 al ritorno al PalabancaSport mentre nella Finale 3° Posto per due volte si sono imposti i biancorossi senza lasciare set agli avversari.

Yuri Romanò (opposto Gas Sales Piacenza)

“Abbiamo una grande opportunità e dobbiamo sfruttarla. Giocare davanti al nostro pubblico la possibilità di staccare il pass per la prossima Champions League ci darà ancora più forza. Siamo in vantaggio ma questo non vuole dire nulla o quasi, sappiamo bene che Milano può mettere in difficoltà qualsiasi squadra e quindi anche noi. Lo ha dimostrato in questi Play Off, lo ha dimostrato anche in Gara 2, siamo pronti per un’altra grande partita consci che per noi non sarà comunque l’ultima spiaggia”.