Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta Mirandola per avvicinarsi al secondo posto

Sabato 25 marzo, ore 18, presso il palazzetto dello Sport di San Giorgio Piacentino, la formazione giallobiancoblù affronterà la Cai Staium Mirandola, seconda in classifica. Sono infatti quattro i punti che separano le modenesi da Perini e compagne, con una vittoria la Sangio può rimescolare le carte playoff, ai quali, ricordiamo, accede solo la seconda classificata e la miglior terza, tramite classifica avulsa, degli undici gironi. Non sarà una cosa semplice perché l’ultimo successo piacentino risale al 19 gennaio 2019 (3-1). Da allora tra C e B2 la Stadium ha vinto tutti i cinque scontri diretti.

Dirigeranno l’incontro Pellegrino Cece e Francesco Esposito presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino in viale Repubblica. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Obiettivo Volley a partire dalle ore 18.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 57 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 46, Pall. San Giorgio 42, Arbor Interclays 37; Volley Inzani 32; Davis 2C 30; Giusto Spirito Rubiera 28 Rossetti Market Conad Alsenese 27; Fos Wimore Cvr 25, Moma Anderlini Modena 23, Pol. Riva 18; Calanca Persiceto 15; Inox Meccanica Rivalta 12, Vtb Aredici Bologna 8.

Serie D

Questa sera, ore 21, la Volley SangioPode è impegnata nella terz’ultima giornata del campionato di serie D, girone A, contro il Consorzio Mio Volley nella cornice del derby piacentino.