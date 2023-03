Al via il corso Food Cost nella sede di Confesercenti, tutte le informazioni

Al via il corso di Food Cost per chef e manager che Confesercenti ha organizzato presso la sede di via Maestri del Lavoro 7. Appuntamento martedì 28 marzo alle ore 15,30.

Si tratta di un fondamentale strumento per permettere agli operatori del settore di iniziare a trasformarsi da ottimi cuochi e barman ad un approccio maggiormente manageriale della propria azienda.

Grazie alle note e spiccate capacità e conoscenze di Luca Castellani, food-beverage manager della “Antica Trattoria Cattivelli” verranno illustrare le tecniche per comprendere e realizzare la sostenibilità economica e finanziaria di una attività di ristorazione.

Verranno in particolare trattati temi quali l’analisi di bilancio e punto di pareggio. Ricette, il loro controllo e la determinazione del prezzo di vendita. Calcolo ed applicazione del food Cost. Incidenza dei costi delle bollette energetiche nella gestione; come compensare l’inflazione delle materie prime.

