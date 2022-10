Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio aspetta l’Arbor Reggio Emilia

Il team reggiano non sarà un avversario facile, infatti, nei in tre giornate ha conquistato sei punti, uno in meno della Sangio, e come la Sangio è sempre andata a punti. Nell’ultima giornata ha sconfitto in trasferta la Vtb Aredici Bologna (3-1). Confermato coach Matteo Badodi in panchina, il roster è formato da Eleonora Morselli, Deborach Canossini, Anna Saccani, Matilde Camurri, Lisa Sazzi, Benedetta Puglisi, Giorgia Mazzali, Martina Furgato, Simona Acquiaroni e Margherita Cattini. I punti di forza sono la schiacciatrice Anna Saccani e la centrale Benedetta Puglisi, un passato in A2 a Rovigo ed in B1 a Montecchio Maggiore e Campagnola Reggio Emilia.

In serie B2, giocati dal 2019 al 2022, i precedenti sono cinque, l’Arbor è in vantaggio per 3-2 . Pallavolo San Giorgio-Interclays Arbor sarà una sfida nella sfida in famiglia Camurri, infatti Ginevra, schiacciatrice della Pallavolo San Giorgio, e Matilde, schiacciatrice dell’Arbor, sono sorelle. Dirigeranno la gara Alessandra Olive e Margherita Spagnoli, fischio d’inizio alle 18. Non è prevista la diretta facebook.

Serie D

Quarta giornata di campionato per la serie D, targata Volley Sangio Pode. La squadra di coach Danilo Dalmonte giocherà in trasferta, sabato 29 ottobre, alle ire 18.30 sul campo della Coop Parma.