Lite alla riunione di condominio, vicina di casa aggredita con lo spray al peperoncino

Che durante le riunioni di condominio il clima si possa scaldare è risaputo. Ma quanto accaduto in via Nicolodi ha dell’incredibile. Era in corso un’assemblea condominiale quando tra due donne, proprietarie di due appartamenti differenti, è nata una lite.

Lite che sembrava essere terminata con la fine della riunione. E invece no. Una delle due donne, una 40enne, è salita a bordo della sua auto per tornare a casa. Ma, secondo il suo racconto, l’altra proprietaria avrebbe aperto la portiera e le avrebbe spruzzato spray al peperoncino in pieno volto per poi fuggire.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che dopo aver raccolto la testimonianza della vittima hanno raggiunto la responsabile dell’aggressione direttamente alla sua abitazione: a quel punto le hanno notificato la denuncia per lesioni personali aggravate.