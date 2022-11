Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio cala il pokerissimo e non fa sconti al Cvr

Un successo, il quinto consecutivo che stabilisce il record societario per la striscia più lunga di vittorie da quando la Pallavolo Sangiorgio milita nei tornei nazionali, che permette alla formazione, allenata da coach Matteo Capra, di restare in seconda posizione della classifica, dietro alla capolista Gossolengo, in attesa del derby d’alta quota che si terrà nel prossimo turno.

La Pallavolo San Giorgio scende in campo Erba-Tonini a formare la diagonale, Marinucci-Zoppi centrali, in posto 4 Arfini-Gilioli e Galelli libero. L’equilibrio nel primo set si spezza sin dagli scambi iniziali quando dal 5-5 la squadra di casa infila un break di nove a zero; Tonini realizza l’attacco del 17-8 e Marinucci del 21-10 e Gilioli chiude con un bell’appoggio (25-13). Nel secondo parziale la Pallavolo San Giorgio parte, 8-3 con Marinucci, Arfini il 16-9 ed il 22-15. Il Cvr recupera qualche punto, 23-19, ma un block di Erba archivia il parziale. Il terzo parziale è un facsimile del primo: le ragazze di coach Matteo Capra partono a razzo, un muro di Zoppi sigla il 12-5, Chinosi regala lo strappo decisivo sul 17-8 . Forte del vantaggio la squadra di casa chiude 25-13 ed incamera tre punti che valgono il quinto successo consecutivo e la seconda posizione in classifica, insieme a Mirandola.

Pallavolo San Giorgio-Fos Wimore Cvr 3-0

(25-13, 25-21, 25-13)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 7, Gilioli 9, Chinosin 2, Tonini 17, Guccione, Zoppi 9, Marinucci 10, Erba 5, Maronati, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Miovolley 18 punti; Cai Volley Stadium, Pall. San Giorgio 16; Rossetti Market Conad Alsenese 11; Moma Anderlini Modena 10; Davis Veman 2c 9; Galaxy Inzani Parma 8; Pol. Riva 7; Arbor Interclays Reggio Emilia, Inox Meccanica sul Mincio 6; Fos Wimore 5; Giusto Spirito Rubiera, Vtb Aredici Bologna 2; Calanca Persiceto 1.

Serie D – Volley SangioPode, nulla da fare contro il Cus Parma

La sesta giornata del girone d’andata del campionato nazionale di serie D (girone A) non sorride per i colori del Volley SangioPode. La formazione di coach Danilo Dalmonte viene sconfitta in solo tre parziali dal Cus Parma, seconda forza del torneo, dopo una gara mai messa in discussione come dimostrano i finali di tutti i set.

Cus Parma-Volle SangioPode 3-0

(25-19, 25-16, 25-19)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.