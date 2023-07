Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio conferma la schiacciatrice Ginevra Camurri

La società Pallavolo San Giorgio comunica di aver rinnovato l’accordo con la giovane schiacciatrice Ginevra Camurri. E’ la sesta conferma della formazione biancogiallobù in vista del prossimo campionato di B2.

La carriera

Nata a Reggio Emilia, il 27 febbraio 2004, e residente Quattro Castella, la nuova giocatrice della Pallavolo San Giorgio si è formata nel settore giovanile della Liu Jo Modena e della Volley Academy Sassuolo prima di passare alla Volley Academy Piacenza nel 2019.

In tre stagioni ha giocato in serie C e B2, contemporaneamente ha proseguito l’iter nel settore giovanile dove ha conquistato nel 2021 le finali nazionali Under 17. Nell’estate del 2022 Ginevra Camurri passa alla Pallavolo San Giorgio ma un infortunio l’ha tenuta lontana dai campi da gioco.

Nonostante non potesse scendere in campo, Ginevra è sempre stata presente sia alle gare interne sia nelle trasferte nel sostenere le compagne di squadra, portando tantissimo entusiasmo partita dopo partita al gruppo per tutta la regular season e nei playoff che ha visto la Sangio arrivare al triangolare finale per la promozione in B1. In forte ripresa dall’infortunio sarà a disposizione dello staff di coach Matteo Capra.

La conferma di Ginevra Camurri è la settima del roster giallobiancoblù che si aggiunge a quelle dell’opposta Chiara Tonini, delle schiacciatrice Alessia Arfini e Giulia Giloli, delle centrali Valentina Zoppi e Chiara Marinucci e del libero Greta Galelli, alla promozione dal giovanile di Virginia Lunardini, dal rientro dal prestito di Swamy Sangiorgi e con l’inserimento di Federica Polletta.

Il Roster

Alzatrici: Swamy Sangiorgi (nuova, Rivergaro). Opposta: Chiara Tonini (confermato), Virginia Lunaridni (nuova, settore giovanile). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena), Ginevra Camurri (confermata). Centrale: Valentina Zoppi (confermata), Chiara Marinucci (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).