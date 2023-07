Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio conosce le avversarie del proprio girone

La Federvolley ha diramato i gironi per la prossima stagione del campionato nazionale di B2, torneo che la Pallavolo San Giorgio affronterà per la quinta stagione consecutiva

Rispetto all’ultimo campionato nel quale la squadra di coach Matteo Capra le conferme sono cinque le modenesi Moma Anderlini, Volley Stadium Mirandola, Galaxy Inzani da Parma dell’ex Michela Musiari, le mantovane del Volley Davis 2c e le piacentine della Pallavolo Alsenese, proseguendo la tradizione di un classifico derby del territorio.

Le nuove avversarie sono le cremonesi della Tecnimetal Piadena, retrocessa dalla B1 e squadra dove gioca l’ex Lydia Andreani, le mantovane del Viadana Volley, squadra giovanile della Vbc Casalmaggiore, mentre ritornano la sfida contro la Zerosystem San Damaso e novità nei tornei nazionali con Soliera. Per la prima volta, invece, la società del presidente Giuseppe Vincini squadre venete della provincia di Verona per la prima volta in campionato (escludendo gli ultimi playoff con il Team Conegliano); nel dettaglio l’Isuzu Cerea, la scorsa stagione che ha raggiunto il turno di Coppa Italia dove ha affrontato Gossolengo, il Top Volley Villafranca, la Be One San Martino e lo Spakka Volley Spacer, retrocesso dalla B1. La Regular season dei Campionati di Serie B avrà inizio il weekend del 7-8 ottobre 2023 e terminerà l’11 e 12 maggio 2023.

Serie B2, girone E, stagione 2023/2024

Moma Anderlini Modena

Volley Stadium Mirandola

Pallavolo San Giorgio

Galaxy Inzani Volley

Rossetti Market Conad Alseno

Zerosystem San Damaso Modena

Hydroplants Soliera 150

Viadana Volley

Volley Davis 2c

Isuzu Cerea

Be One Pallavolo San Martino

Spakka Volley Spacer Villa Bartolomea

Top Volley Villa Franca

