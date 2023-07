Cooperativa San Martino, un percorso sempre più green. La ristrutturazione della nuova sede di via Don Carozza, 28 nel segno della sostenibilità.

Da sempre il focus delle attività di Cooperativa San Martino sono le persone. Sono loro al centro delle decisioni prese dalla società, è sul loro coinvolgimento che si basa l’indirizzo aziendale della cooperativa. Ma per garantire il benessere delle persone non si può prescindere dall’assicurare loro un ambiente sano in cui vivere e lavorare.

È con questa filosofia che Cooperativa San Martino ha intrapreso da anni un percorso di sostenibilità e pratiche CSR che tocca diversi ambiti e servizi. Tra i più recenti, il rinnovo in chiave “green” della palazzina di via Don Carozza, 28, con spazi più ecocompatibili e con caratteristiche più performanti.

La nuova sede

L’immobile è dotato di cappotto termico e alimentato da un impianto fotovoltaico da 40KW, mentre le illuminazioni sono a led. Ogni piano è fornito di pompa di calore, e un sistema di filtraggio, sanificazione e ricambio dell’aria che si attiva anche senza aprire le finestre, “tarandosi” sul numero di persone presenti nella stanza. A disposizione dei soci e dei visitatori ci sono diversi depuratori a pavimento, grazie ai quali è possibile riempire di acqua sempre fresca le borracce ed eliminare la plastica. Cooperativa San Martino inoltre progetta di sostituire l’intero parco macchine della società con veicoli meno inquinanti: per questo nel parcheggio sono previste diverse postazioni per la ricarica elettrica.

L’importanza delle “buone pratiche”

La sensibilità verso le tematiche di tutela ambientale, energia verde e pratiche sostenibili viene comunicata anche ai soci: ne è un esempio, tra i tanti, la mail inviata in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, che raccoglieva in pochi e semplici punti alcune pratiche virtuose alla portata di tutti. Nella stessa occasione la società ha deciso, come gesto simbolico, di spegnere la propria insegna per l’intera giornata.

La certificazione ambientale

Tutti questi accorgimenti e la chiara volontà di proseguire su questa strada hanno permesso alla San Martino di ottenere la certificazione ISO 14001:2015, che dimostra l’impegno concreto di un’organizzazione nel limitare gli impatti sull’ambiente circostante delle proprie attività produttive. Certificare la propria gestione in questo senso non è obbligatorio, ma una scelta volontaria di ogni azienda: Cooperativa San Martino ha compiuto questa scelta con convinzione, guardando al futuro.

Le altre certificazioni

Oltre all’attenzione per l’ambiente, Cooperativa San Martino ha a cuore tutti gli aspetti che compongono il proprio lavoro. Per questo nel corso degli anni ha ottenuto altre certificazioni che attestano altissimi standard di qualità, competenza e attenzione in diversi campi: ISO 9001:2015 – QUALITÀ, ISO 45001:2018 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, SA 8000 – ETICA.

Un alveare per tutelare la biodiversità

Da qualche anno c’è la piena consapevolezza che le api sono fondamentali per la sopravvivenza del pianeta e della stessa umanità, e che devono essere tutelate, visto che gran parte di loro sono già a rischio estinzione. Cooperativa San Martino ha ascoltato e fatto propria quella richiesta d’aiuto, e nel 2023 ha adottato un alveare. L’alveare si trova presso l’Azienda Agricola La Colomba di Crociglia, a Zavattarello, in provincia di Pavia.

Racconta Margherita Spezia, responsabile Welfare della Cooperativa: «Abbiamo già ricevuto l’attestato di adozione dell’arnia, arrivato appunto alla sottoscrizione dell’adozione. Abbiamo scelto, tra tante possibilità, l’Azienda Agricola La Colomba perché la titolare Chiara Frassone è impegnata e sinceramente appassionata del suo lavoro, e organizza interessanti percorsi didattici per i visitatori, per far loro visitare e conoscere meglio la realtà dell’alveare, e approfondire l’argomento. Abbiamo di fronte un percorso di collaborazione che speriamo sia molto lungo: è un’iniziativa nuova a cui teniamo tanto, e che riteniamo preziosa per il futuro di tutti».

Il sito della cooperativa.