Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ospita l’Unione Volley Persicetana

Il successo a Rivalta sul Mincio ha consolidato la terza posizione in classifica per la Pallavolo San Giorgio, il giovane libero Greta Galelli, prodotto del vivaio giallobiancoblù, presenta l’incontro. L’unico precedente tra la Pallavolo San Giorgio ed Unione Volley Persicetana è stato nella gara d’andata giocata lo scorso 24 ottobre e vinta dalle piacentine per 3-0. Dirigeranno l’incontro Luigi Fedele e Daniele Rossi, fischio d’inizio alle ore 18, presso il palazzetto dello sport di Viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Non è prevista la diretta Facebook.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 44 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 34, Pall. San Giorgio 32, Arbor Interclays 27; Davis 2C e Volley Inzani 25; Giusto Spirito Rubiera, Fos Wimore Cvr 22, Rossetti Market Conad Alsenese 20; Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D

Trasferta a Reggio Emilia per il Volley SanGioPode nel campionato di serie D (girone A). Alle ore 21.15 scenderà in campo contro il Vaneton Fortlan Db, terza in classifica.