Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ospita Viadana

Ripresa la vetta della classifica la Pallavolo San Giorgio proverà a mantenerla nella sfida interna contro le mantovane del Viadana Volley.

Al palazzetto dello Sport di viale Repubblica, sabato 9 marzo, ore 18, sarà ospite il Viadana, penultimo della classe. Obiettivo per le gialobiancoblù è conquistare i tre punti per mantenere la prima posizione della classifica davanti alla Pallavolo Alsenese e a San Damaso, prossima avversaria di Chiara Tonini e compagne.

“Partita come sempre da affrontare con le pinze – spiega coach Matteo Capra -. Un altro gradino da affrontare consapevoli che da qui alla fine tutti i punti saranno importanti. La classifica ora non ha senso guardarla perché dipende ancora troppo dal calendario che c è stato fino ad ora. Come dice il mio preparatore fisico occorre pedalare con testa bassa e pensare poco. Speriamo che il fattore campo sia ancora dalla nostra parte e che il pubblico venga a sostenere queste ragazze che da due anni lottano al vertice”.

Nell’unico precedente giocato tra piacentine e viadenese si è imposta la Sangio mentre non ci sono ex di turno. Dirigeranno Luca Camarda e Daniele Rossi della sezione di Bologna. Fischio d’inizio alle ore 18.

Classifica

Pallavolo San Giorgio 40 punti; Pall. Alsenese, San Damaso 38; Cerea 35; Volley Davis 2c 31; Galaxy Volley 30; Be One San Martino 28; Piadena 26; Soliera 23; Moma Anderlini 22; Mirandola 19; Top Volley 14; Viadana 6; Spakka Volley 1.

Prossimo turno

Viadana Volley-Spakka Volley; San Damaso-Pall. San Giorgio; Soliera-Moma Anderlini; Mirandola-Volley Davis 2c; Cerea-Galaxy Volley; Pall. Alsenese-Piadena.