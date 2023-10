Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio sfiderà il Top Team Villafranca al debutto

La Pallavolo San Giorgio, dopo aver sfiorato il sogno di una storica promozione in B1 la scorsa stagione, arrivando al triangolare finale contro Villa Cortese e Uiv Pavia, durante l’estate ha voluto mantenere il blocco del roster con solo quattro innesti di cui due ‘puri’ effettivi, perché Lunardini è stata promossa dal giovanie e Swamy Sangiorgi è ritornata dal prestito al Rivervolley per cui le new entry sono state la schiacciatrice Federica Polletta da Cesena e la centrale Chiara Cossali da Chorus Volley. E’ stato preferito puntare su un gruppo giovane, infatti il roster è composto da ragazze nate dal 1998 al 2006, inserendo pochi elementi ma di assoluta prospettiva,

L’obiettivo è quello di andare il più in alto possibile in un torneo che presenta numerose candidate ai due posti validi per i playoff promozione, infatti la prima classificata non sarà promossa direttamente come nelle stagioni passate. Al palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino sarà ospite il Top Volley Villafranca, giovane formazione dalla provincia di Verona, allenata da un tecnico esperto come Andres Delgado. Nei debutti delle quattro stagioni precedenti in B2, dal 2019 al 2022, il bilancio della Sangio non è positivo con una sola vittoria, 3-0 alla Volley Academy Modena e tre sconfitte, l’obiettivo di Tonini e compagne è quello di invertire la tendenza e partire con il piede giusto.

Spiega coach Capra

“Credo che sia una partita difficile, come ogni esordio presenta delle difficoltà nascoste. Abbiamo fatto un ottimo precampionato e da quello che ho visto Villafranca ha fatto altrettanto, è una squadra giovane ed è allenata da un tecnico esperto, dal nostro punto di vista giocare in casa è un vantaggio e va tenuto conto del fattore emozione perché come tutti gli esordi ci sarà. Dobbiamo sviluppare il gioco che ci contraddistingue e dimenticare lo scorso anno e proveremo a giocarcela”.

Non ci sono ne precedenti ne ex di turno tra le due formazioni. Fischio d’inizio alle ore 18. Dirigeranno l’incontro Tiziana Lo Verde, della sezione Fipav Brescia, e Francesca Pacchioni, della sezione Fipav Cremona-Lodi.