Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio soffre il mal di trasferta, la BeOne si impone al quinto set

Da San Martino Buon Albergo arriva un solo punto, continua la serie negativa della Pallavolo San Giorgio lontana dalle mura amiche.

La prima storica trasferta nel veronese (ne seguiranno altre tre nel girone di ritorno) si conclude con la terza sconfitta di fila lontana da San Giorgio Piacentino, dopo quelle con Alseno e Volley Davis 2c, e secondo ko consecutivo al quinto set (il primo contro Mirandola nell’unica sconfitta interna). Un punto solo che chiude il girone d’andata al terzo posto con 28 punti, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte.

La cronaca

Nel primo parziale la Sangiorgio parte forte, portandosi 7-11 con Camurri. Il ritorno della BeOne è prepotente: il team veronese infila un break di undici ad uno (18-12), Gilioli e Marinucci suonano la carica, 21-18, ma non basta la BeOne chiude 25-20. Nel secondo la squadra di casa parte a razzo, 13-7 e 17-11, la Pallavolo San Giorgio prova a rimontare con Zoppi, 22-17, ,ma non basta ed il set va in archivio sul 25-18.

Sotto di due parziali le giallobiancoblù reagiscono. Nonostante il buon inizio della BeOne, 10-9, un attacco di Tonini e due ace di Cossali, ribaltano il punteggio, 12-14. Preso in mano il set la squadra piacentina chiude 15-25 e riapre la partita.

Combatutto il quarto parziale: rotta la parità, 11-11, con Camurri e Marinucci innescate da Erba, il punteggio registra il 15-12. La squadra ospite allunga sino al 23-19 ma subisce la rimonta delle veronesi, facendosi annullare due palle set, 24-24. Nella lotta ai vantaggio la spunta la San Giorgio prolunga l’incontro al set corto, 28-26, ultima palla griffata. Arrivato all’ultimo con il serbatoio vuoto di energia, la Sangio cede 15-7.

Assorbita la sconfitta, la squadra di coach Matteo Capra, durante la sosta per far disputare la Coppa Italia di categoria, dove parteciperà Alseno, Campione d’Inverno, avrà tempo per preparare il girone di ritorno tra sedute tecniche e tattiche ed allenamenti congiunti, che prenderà il via sabato 10 febbraio a Villafranca di Verona contro la Top Volley. Occasione importante per ritornare a vincere fuori casa e restare in scia dei primi posti.

BeOne San Martino-Pall. San Giorgio 3-2

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Polletta 1, Sangiorgi, Marinucci 10, Gilioli 16, Camurri 15, Galelli (L), Lunardini, Tonini 14, Arfini 2, Cossali 6, Zoppi 1 . All. Capra.

Classifica

Pall. Alsenese 32 punti; San Damaso 30 punti; Pall. San Giorgio 28; Cerea 26; Volley Davis 2c 24; Be One San Martino 22; Galaxy Volley 21; Piadena 18; Moma Anderlini 16; Mirandola 15; Soliera 14; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0.

Serie D – Il Volley SangioPode perde il derby con l’Rm Volley

Il girone d’andata del Volley SangioPode si chiude con una sconfitta interna al quinto set nel derby contro l’Rm Volley. Le parole di coach Corraro.

“Partita dai 2 volti. Primi due set vinti non giocando benissimo, dal terzo in avanti siamo piano piano andati in difficoltà e la RM è stata molto brava in difesa. Abbiamo perso sicurezza in attacco ed il troppo nervosismo che ci ha fatto perdere la partita e l’atteggiamento che vorrei sempre vedere dalla mia squadra”.

“Anche ieri assenze importanti e grazie alla collaborazione con la B2 sono venute a darci una mano le due giovani Stella Amadei classe 2006 e Virginia Lunardini classe 2008 che hanno dato il loro contributo in campo, un grande ringraziamento alla loro disponibilità”

Nonostante la sconfitta il Volley SangioPode resta al secondo posto. “Ben venga la sosta di tre settimane che ci servirà per il recupero delle infortunate e ritrovare l’atteggiamento e la tranquillità in campo un pochino mancate nell’ultima gara” conclude Corraro. La ripresa del campionato è fissata per venerdì 9 febbraio, ore 21, a Reggio Emilia contro la Vanetom.

Volley Sangio Pode-Rm Volley Piacenza 2-3

(25-23 25-23 18-25 19-25 10-15)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.