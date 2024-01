Volley, Serie B1 – La capolista Imola si ferma a Gossolengo: tripudio MioVolley che fa 3-1

Splendida vittoria dell’Everest MioVolley che ferma Imola, finora sconfitta una sola volta da inizio campionato: dopo un primo set difficile arriva la grande reazione delle biancoblu che culmina nel finale ai vantaggi del terzo parziale e in quarto set controllato senza affanni.

Coach Mazzola manda in campo Colombano e Nonnati in diagonale, Scarabelli e Cornelli bande, Guaschino e Negri al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Si entra subito nel vivo con un inedito attacco di Colombano e una pipe di Scarabelli, Imola risponde e trova il muro del 7-10. Timeout per il MioVolley sul 7-11, Cornelli trova il mani out del 9-13 e l’ace del 13-16 con le romagnole che fermano il gioco a loro volta (13-16) riprendendo quota (14-19). Guaschino e Negri scelgono primo tempo e fast, il Clai alza il muro e chiude 18-25.

Nonnati interrompe il primo break di Imola (1-4) che però resta avanti (3-7) ed il MioVolley a richiedere timeout quando il tabellone recita (4-9). La formazione ospite continua a macinare gioco, Guaschino prova a mettere i bastoni tra le ruote della capolista (11-14) che però si rimette in marcia (13-18): la reazione biancoblu è veemente e si concretizza con una diagonale di Scarabelli (17-18) e un pallonetto di Negri (18-19). L’Everest passa a condurre, il nastro spinge l’ace di Colombano (23-20) e il set termina 25-20.

Avvio combattuto nel terzo parziale (8-8): Cornelli prova l’allungo, Imola rimane a ruota (11-9) e pareggia i conti. Si prosegue nel segno dell’equilibrio (14-15) ma le romagnole infilano il primo autentico break (14-17). Due grandi difese di Fizzotti rilanciano il MioVolley che pareggia nuovamente e torna a condurre con l’ace di Negri (20-18). Finale incandescente che si trascina ai vantaggi e con l’Everest che passa 28-26 dopo un attacco out delle avversarie.

L’Everest apre con convinzione il quarto set (6-2), Imola sfrutta qualche indecisione biancoblu e si riporta sotto (9-7) perdendo però ancora terreno nei successivi scambi (11-7). Nonnati spinge un pallonetto, Negri sceglie la potenza (15-10). Il muro di Guaschino vale il 19-12 e la strada è spianta per la squadra di coach Mazzola che trova la vittoria alla seconda match ball.

EVEREST MIOVOLLEY-CSI CLAI IMOLA 3-1

(18-25; 25-20; 28-26; 25-15)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 4, Nonnati 15, Cornelli 13, Scarabelli 14, Naddeo, Ducoli, Guaschino 11, Negri 14, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Moretti, Nedeljkovic, Passerini (L). All. Mazzola

CSI CLAI IMOLA: Cavalli, Arcangeli 2, Cammisa 11, Migliorini 6, Rubini 8, Esposito 11, Missiroli, Rizzo 16, Mastrilli (L). NE: Casotti, Gaffuri, Lanzoni, Fazziani (L). All. Caliendo-Zuffranieri

Serie C – Quattro set ed il Busa Trasporti va: superata nel derby la Volley Academy

Il Busa Trasporti conquista la vittoria nella prima giornata del girone di ritorno e lo fa superando la Volley Academy Piacenza nel primo dei quattro derby provinciali di serie C: dopo una partenza convincente il MioVolley si fa raggiungere nel terzo set salvo trovare nuovamente una veemente reazione che chiude la gara per 3-1.

Break e controbreak in avvio di derby con la Volley Academy che scappa ed il MioVolley che si riporta sotto (9-9), primo time out per le ospiti nell’azione successiva. Ferri attacca per il 15-10 e il Busa Trasporti allunga (17-11) riuscendo a contenere le iniziative avversarie con il doppio ace di Bonelli e le difese di Burzoni fino al 25-14.

Galibardi spinge ed il MioVolley trova il primo strappo con conseguente stop del gioco da parte della Academy (9-3) che riguadagna terreno grazie a tre ace consecutivi (12-10). Il Busa Trasporti ritrova gioco e punti (18-10), la VAP non demorde (23-20) ma ci pensa Bossalini a scacciare i fantasmi con il primo tempo del 25-22.

Avvio di terzo parziale piuttosto in equilibrio poi è il MioVolley a staccarsi nel tabellino (12-8), Padrini firma il punto del 15-11 ma per la Volley Academy arriva un buon break (17-15) che costringe coach Leggeri al timeout. Si passa a giocare punto a punto (19-20). Il set si spinge ai vantaggi con la VAP ad imporsi 24-26.

Bertolamei attacca e firma tre ace (10-5) per il primo e deciso passo in avanti del MioVolley nel quarto parziale che guadagna fino a dieci punti di margine (17-7). Non ci solo altri colpi di scena e nel finale arriva l’esordio dell’Under 16 Camilla Barocelli al pallegggio: si va in archivio sul 3-0 in favore del Busa Trasporti.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 3-1

(25-14; 25-22; 24-26; 25-11)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Barocelli, Padrini, Ferri, Galibardi, Bertolamei, Bossalini, Burzoni (L). NE:, Boiardi, Cordani, Gandolfi, Zucchi, Cricchini (L). All. Leggeri-Parenti