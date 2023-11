Ponte San Pietro – Piacenza 0-1, i biancorossi interrompono un digiuno durato 4 partite. Rossini: “Ho visto cattiveria e agonismo, mi sono complimentato coi ragazzi” – AUDIO

Il Piacenza torna a vincere dopo 4 turni di digiuno. Lo fa sul campo dell’ultima in classifica Ponte San Pietro, superata dai biancorossi di misura nonostante le numerose assenze della squadra allenata da Stefano Rossini. Erano addirittura 8 i giocatori “fermi ai box”, costretti allo stop per squalifica o per problemi fisici. Il tecnico, arrivato dopo la sconfitta di Legnano, ha schierato la formazione con il 4-4-2 con Hrom e D’Agostino davanti; a centrocampo Rossini ha ritrovato Kernezo, recuperato dopo un breve stop, e ha visto l’esordio del giovane Bassanini, appena 17enne .

I biancorossi partono molto bene e costruiscono numerose occasioni fin dall’inizio del match, specialmente con D’Agostino che sfiora il vantaggio al 20′, ma 13 minuti dopo non sbaglia: Kernezo si inventa una sere di dribbling in area, poi serve l’attaccante biancorosso che di piatto, al volo, porta avanti i biancorossi. Nella ripresa la lista nera degli infortunati si allunga con Artioli, costretto a lasciare il campo in barella, dopo un duro scontro con Coulibaly a centrocampo.

Nel secondo tempo il Piacenza crea poco, ma difende molto bene il risultato. Ponte San Pietro che prova ripetutamente a trovare la rete dell’1-1, ma non riesce a creare occasioni concrete. Nel finale vengono assegnati 13′ di recupero, durante i quali i padroni di casa tentano numerosi traversoni senza trovare il gol. Il Piacenza ora si trova al sesto posto in classifica, a -9 dalla vetta. Prossimo appuntamento Domenica 19 Novembre Piacenza – Caldiero Terme alle 14:30.

Le parole di Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio a Ponte S. Pietro! Piacenza in divisa bianca da trasferta, Pontisola in completo blu.

8′- Ponte San Pietro prova subito ad attaccare, Piacenza che lavora bene in difesa.

10′- Dopo un errore a centrocampo di Kernezo, Gningue si invola in solitaria verso la porta, una buona chiusura di Iob evita il tiro dell’attaccante dei blues.

11′- Prima occasione concreta per i biancorossi, Gerbaudo tenta il tiro da posizione defilata, Moroni evita il gol con un grande intervento.

21′- Super azione del Piacenza, serie di passagi di prima, palla che arriva sui piedi di D’Agostino che tenta il tiro, palla che sfiora il palo.

29′- Occasione per i biancorossi con un traversone perfetto di D’Agostino verso Gerbaudo che deve solo dare forza al pallone, la palla però esce.

33′- Piacenza in vantaggio! Grande azione dei biancorossi, traversone dalla destra di Kernezo e D’Agostino, oggi capitano, calcia al volo con il sinistro sul palo opposto e beffa Moroni. Ponte San Pietro – Piacenza 0-1.

40′- Azione personale di Rota sull’out di destra che poi prova a mettere in mezzo, Ferreira è solo in area, ma Moro riesce a recuperare in tuffo.

42′- Calcio d’angolo per i biancorossi, D’Agostino dalla bandierina trova Del Dotto che non impatta benissimo, palla abbondantemente fuori.

Finisce la prima frazione di gioco. Piacenza che crea molto e trova la rete del suo odierno capitano, Pontisola riparte con intensità in più di un’occasione, ma la difesa biancorossa lavora molto bene. Pontisola-Piacenza 0-1.

Secondo tempo

Inizia la seconda frazione di gioco, prima sostituzione del match per il Ponte San Pietro, Coulibaly subentra a Gambarini.

48′- Il Piacenza vuole subito trovare il doppio vantaggio, ma la difesa locale evita facilmente l’imbucata.

52′- Buona azione del Pontisola, Ferreira pinto ha la possibilità di trovare il pareggio, ma il direttore di gara ferma tutto per offside.

56′- Super occasione per i padroni di casa con un grande traversone di Ferreira Pinto, Gningue colpisce di testa, Moro vola e mette la palla in calcio d’angolo.

60′- Possesso palla prolungato del Piacenza che ha in mano il gioco a questo punto del match, tiro di Andreoli da fuori area che Moroni riesce a sfiorare e mandare in calcio d’angolo.

62′- Brutto scontro a centrocampo tra Artioli e Coulibaly. Gioco fermo.

70′- Riprende il gioco, Artioli fuori in barella, Tortelli al suo posto.

75′- Punizione per il Piacenza dal limite dell’area, D’Agostino sul pallone, brutto tiro dell’attaccante biancorosso, facile per Moroni.

78′- Ferreira Pinto prova l’azione personale poi tenta un traversone, trova la deviazione, ma Moro blocca senza problemi. Cambio per il Piacenza, Castro subentra a Kernezo.

82′- Buona azione del Pontisola, ma Gerbaudo ferma tutto con un super intervento difensivo su Ferreira. Biancorossi che poi tentano il contropiede che però fallisce con il controllo sbagliato di Hrom e il recupero palla della difesa locale.

84′- Assedio Ponte San Pietro che tenta in tutti i modi di rimettere in pari il match. Difesa del Piacenza che se la cava egregiamente.

90′- Recupero sostanzioso a Ponte San Pietro, ben 13′.

90+2′- Piacenza tutto nella sua trequarti, Pontisola prova a pareggiarla in tutti i modi.

90+4′- Grande parata di Moro sul colpo di testa di un difensore blues. Piacenza costretto a soffirire in questi minuti finali.

90+11′- Il Piacenza sfiora il raddoppio! Dopo un assedio prolungato dei padroni di casa, i biancorossi ripartono con Bassanini che lavora molto bene il pallone, riesce a servire il neo-entrato Ndoye che calcia male, palla salvata sulla linea.

90+13′- Finisce qui il match! Piacenza che ritrova la vittoria dopo 4 giornate senza trovare i 3 punti grazie a D’Agostino. Ponte San Pietro – Piacenza 0-1

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob , Baudouin, Del Dotto, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Hrom. All Rossini.

Ponte San Pietro(4-3-3): Moroni; Concas, Rota, Caporali, Cerini, Gatelli, Ruggeri, Rota, Gningue, Ferreira, Gambarini. All Valenti.

Il prepartita