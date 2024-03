Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera lo Spakka Volley e ritorna in testa alla classifica

La terza trasferta stagionale nel veronese sorride alla formazione piacentina che ospite del fanalino di coda Spakka Volley si impone per 3-0. Quarta vittoria consecutiva nel girone di ritorno, quinta sui sei gare giocate nel 2024 per la Pallavolo San Giorgio che nella trasferta a Villa Bartolomea tana dello Spakka Volley conquista l’intero bottino, trascinate e, grazie al successo di Cerea ad Alseno ritorna in vetta alla classifica, dopo nove giornate esattamente dallo scorso 25 novembre. Ottima prova collettiva della squadra in una gara molto pericolosa se non presa con attenzione.

La cronaca

Il primo parziale è stato in equilibrio sino al 9-9, il turno al servizio di Arfini ha rotto completamente gli equilibri facendo un parziale di uno a tredici (10-22). Ed è la stessa Arfini a chiudere un pipe sul 10-25.

Un servizio vincente di Erba apre il secondo set, un muro di Zoppi segna il 3-5. La Sangio tiene un break di vantaggio con Tonini che in pipe sigla l’8-10 ed ancora il capitano giallobiancoblù sigla l’11-15. Sotto di nove lunghezze (13-20), lo Spakka prova a rientrare in corsa ma la San Giorgio chiude 19-25.

Nel terzo parziale coach Capra getta nella mischia Cossali per Marinucci e Camurri per Polletta e come dice la proprietà commutativa cambiando l’ordine degli addendi o moltiplicandi il risultato non cambia. Cossali apre lo score, Erba con un tocco di prima intenzione porta la formazione piacentina sul 5-13, Camurri di potenza realizza il 7-15. Sentiero in discesa per le ospiti che chiudono la partita Sangiorgi su un muro avversario, 14-25.

Ripresa la vetta della classifica la Pallavolo San Giorgio proverà a mantenerla nel prossimo turno quando al palazzetto dello Sport di viale Repubblica, sabato 9 marzo, sarà ospite il Volley Viadana.

Spakka Volley-Pall. San Giorgio 0-3

(10-25, 19-25, 14-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 4, Polletta 11, Sangiorgi 1, Marinucci 4, Gilioli 1, Camurri 4, Galelli (L), Lunardini, Tonini 13, Arfini 13, Cossali 3, Zoppi 4 All. Capra.

Classifica

Pall. San Giorgio 40 punti; Pall. Alsenese, San Damaso 38; Cerea 35; Volley Davis 2c 31; Galaxy Volley 30; Be One San Martino 28; Piadena 26; Soliera 23; Moma Anderlini 22; Mirandola 19; Top Volley 14; Viadana 6; Spakka Volley 1.