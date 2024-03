Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink alza il sipario alla vigilia dell’esordio

Una presentazione in grande stile a poche ore dall’esordio. Oggi pomeriggio si è alzato ufficialmente il sipario sul 2024 in sella della Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina che sarà protagonista anche quest’anno nella categoria Donne Juniores. Oggi le “panterine” si sono fatte conoscere al pubblico nella sala convegni di Confindustria Piacenza, con il direttore Luca Groppi a fare gli onori di casa, mentre domattina alle 11 faranno l’esordio stagionale a Volta Mantovana.

Il tradizionale appuntamento (scandito nei ritmi dal giornalista Simone Carpanini) ha visto la presenza di numerose autorità del mondo delle due ruote. Ospite gradito, il ct azzurro della pista Marco Villa, mentre la telefonata a sorpresa del collega dell’Italdonne strada Paolo Sangalli di ritorno dalle Strade Bianche ha regalato un tocco di fuori programma alla scaletta. Il mondo-Federciclismo era rappresentato dal vicepresidente regionale Pierluigi De Vitis e dalla presidentessa provinciale Barbara Barbieri, con l’Amministrazione comunale cittadina che era presente con l’assessore allo Sport Mario Dadati.

Un altro volto noto del ciclismo italiano, il piacentino Luca Colombo (membro della commissione tecnica della Lega professionisti ciclismo) ha applaudito l’operato della società, mentre l’universo-sponsor era guidato da Arianna Burzoni (main sponsor) e da Paolo e Alessandro Guerciotti, fornitori delle biciclette ufficiali.

Il presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink Gian Luca Andrina

“Questa stagione ci vede protagonisti nuovamente nella categoria Donne Juniores, garantendo un calendario di primo livello alle ragazze anche con appuntamenti all’estero. Siamo onorati di essere la formazione sviluppo del Team dsm-firmenich Post-NL, che ci ha accolto con tre nostre ragazze nei giorni scorsi. Inoltre, per la filiera abbiamo stretto tre accordi con le realtà Gioca in Bici Oglio Po, Vangi Ladies e Valvasone. Abbiamo uno staff unito e competente, condividiamo le scelte e gestire l’attività a questi livelli è molto impegnativo. Saremo impegnati anche nell’organizzazione di quattro gare: per le Donne Juniores, faremo una due giorni il 25 maggio (cronometro a Quarto) e il 26 maggio (Gossolengo), inoltre proporremo una gara Allievi il primo settembre a Vigolzone; in cantiere, anche l’idea di una manifestazione per Giovanissimi il 16 giugno a Piacenza”.

Il team manager Stefano Solari

“E’ bello ed è facile lavorare con queste ragazze, che hanno qualcosa in più e a cui vogliamo molto bene siamo un gruppo che non ce le mandiamo a dire, ma con il dialogo si va avanti e le scelte sono sempre mediate. Cerchiamo di fare il meglio per mettere le ragazze nelle condizioni di lavorare ed esprimersi al massimo”.

Il ds Stefano Peiretti, che dirige la squadra insieme a Vittorio Affaticati

“Abbiamo fatto una buona preparazione mi piace estendere il concetto di squadra ai genitori: alziamo insieme l’asticella e facciamo quadrato tutti insieme: potrà uscire un’ altra bella stagione”.

Le parole ct azzurro Marco Villa

“E’ una società che sa pescare bene anche tra i primi anni in categoria, lo abbiamo visto l’anno scorso e mi pare anche quest’anno sia stata fatta una bella scelta. Mi fa piacere inoltre porti settimanalmente le ragazze a Montichiari per gli allenamenti in pista con la nazionale”.

Il collega Paolo Sangalli

“La Bft Burzoni VO2 Team Pink ci mette tante risorse, competenze e molta passione, faccio un grande in bocca al lupo per un’altra stagione ricca di risultati”.

La rosa

Anita Baima, Camilla Bezzone, Marisol Dalla Pietà, Linda Ferrari, Eleonora La Bella, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Maddalena Simeoni, Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini, Letizia Tasciotti.

Presidente: Gian Luca Andrina

Team manager: Stefano Solari

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati

Meccanici: Andrea Massari, Lorenzo Zeffirini

Accompagnatori: Daniela Veneziani, Sun Ning.