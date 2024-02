Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio viene a capo del Galaxy Volley

Sorride la seconda gara interna consecutiva per la Pallavolo San Giorgio nella terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie B2, girone E che supera 3-1 l’ostico team parmentese.

Vinto il primo parziale autorevolmente le giallobiancoblù vengono riprese dalla avversarie, nel terzo e quarto parziale sono più precise e chiudono ai vantaggi, specialmente nel set di chiudono c’è stato un bel recupero da 20-23 a 24-24. Tre punti che permettono di restare al secondo posto in classifica, davanti a San Damaso superata in cinque parziali da Piadena, e ad un solo punto dalla capolista Pallavolo Alsenese che ha preso bottino pieno nella difficile trasferta di San Martino Buon Albergo.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Nel primo set abbiamo giocato bene. Sono rientrate in gara poi è sempre stata una battaglia nel terzo e quarto set, Galaxy ha giocato bene in difesa quando abbiamo iniziato a difendere anche noi siamo stati grado di vincere. Galaxy ha fatto un grande partita nonostante fosse in emergenza, noi abbiamo dimostrato di avere carattere nei finali dei set”.

Pall. San Giorgio-Galaxy Volley 3-1

(25-17 20-25 25-23 27-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 1, Polletta 10, Sangiorgi, Marinucci 3, Gilioli 12, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 19, Arfini 7, Cossali 9, Zoppi 3. All. Capra.

Classifica

Pall. Alsenese 38 punti; Pall. San Giorgio 37; San Damaso 35; Cerea 32; Volley Davis 2c 30; Galaxy Volley 27; Be One San Martino 26; Piadena 23; Soliera 20; Moma Anderlini 22; Mirandola 16; Top Volley 14; Viadana 6; Spakka Volley 1.