Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ospita il Galaxy Volley

Seconda gara interna consecutiva per la Pallavolo San Giorgio nella terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie B2, girone E. Sabato 24 febbraio avversaria delle giallobiancoblù sarà il Galaxy Volley Collecchio, quinta in classifica e reduce da un filotto di cinque vittorie consecutiva.

Non sarà un impegno affatto facile come spiega coach Matteo Capra

“Come già ampiamente detto è un campionato equilibrato e difficile e come tale tutte le partite sono ostacoli importanti da affrontare. Il galaxy dopo un periodo di appannamento ha fatto emergere i suoi veri valori e viene da una striscia positiva. Dovremo giocare punto su punto aspettandoci difficoltà. Sono tutte finali per noi”.

I precedenti in B2 tra piacentine e parmensi sono cinque con la Pallavolo San Giorgio in vantaggio per tre successi a due. L’ex di turno è il libero Michela Musiari, protagonista della storica promozione in B2 nel 2019. Dirigeranno Adriana Bruno e Luisa Proietti della sezione di Liguria Levante. Appuntamento alle ore 18, presso il palazzetto dello Sport a San Giorgio Piacentino in viale della Repubblica.

Classifica

Pall. Alsenese 35 punti; Pall. San Giorgio, San Damaso 34; Cerea 29; Volley Davis 2c, Galaxy Volley 27; Be One San Martino 26; Piadena 21; Soliera 20; Moma Anderlini 19; Mirandola 16; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0.