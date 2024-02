Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad fa 13 e resta in vetta: 3-1 sul campo della Be One

Primato difeso e classifica consolidata. E’ stato un sabato con il sorriso per la Rossetti Market Conad, sempre più protagonista nel campionato di B2 femminile dove guida la clasifica del girone E.

Le gialloblù piacentine allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi hanno superato anche l’esame-Be One, spuntandola nel braccio di ferro di San Martino Buon Albergo grazie al 3-1 in terra veronese. Tre punti d’oro che permettono ad Alseno di difendere il primo posto in classifica grazie alla tredicesima vittoria stagionale, salendo a quota 38 punti e difendendo il +1 sulle “cugine” piacentine del San Giorgio (3-1); inoltre, Falotico e compagne hanno consolidato il proprio posizionamento in ottica play off (primi due posti), allungando a +4 sulla Zerosystem, ora terza dopo il tie break perso a Piadena.

La Rossetti Market Conad ha potuto festeggiare il secondo centro consecutivo, esterno del girone di ritorno dopo la vittoriosa trasferta di Mirandola. Dopo una prima metà del match dal braccio di ferro intenso, Alseno è riuscita a uscire alla distanza, recitando un ruolo da protagonista nella seconda parte dell’incontro. Tre le attaccanti gialloblù in doppia cifra, con l’opposta Stefania Bernabè autrice di 17 punti, la centrale Sara Scurzoni nuovamente in luce con 15 punti e con la capitana e banda Chiara Shanti Falotico a firmare 11 punti a referto. Il dato statistico che balza più all’occhio è la capacità delle piacentine di contenere il numero di errori, con 18 sbagli complessivi a fronte dei 41 delle giovani venete.

“E’ stata una bella partita non solo dal punto di vista del gioco, a tratti ottimo per entrambe le formazioni, ma anche a livello agonistico. Caratterialmente, nei comprensibili momenti di fatica siamo riusciti a uscirne: ogni ragazza è riuscita a dare il proprio contributo concentrandosi su ciò che era nelle corde in quel momento, aiutando a trovare soluzioni di squadra efficaci. La settimana era stata approcciata nel modo giusto e bisogna continuare su questa squadra”.

Sabato la Rossetti Market Conad tornerà sul rettangolo di gioco amico di Alseno, dove alle 20,30 affronterà l’Isuzu Cerea, quarta forza del campionato.

BE ONE-ROSSETTI MARKET CONAD 1-3

(26-28, 26-24, 17-25, 21-25)

BE ONE: Tavella R. 12, Ferrarese 7, Camponogara 12, Siviero 18, Hrabar 12, Cordioli 9, Tavella S. (L), Aldegheri S., Zivkovic, Aldegheri A., Pettene 2. N.e.: Sambugar, Fiorini, Sansonetto, Boggio (L). All.: Fontana

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 11, Frassi 6, Bernabè 17, Marchesi 6, Scurzoni 15, Neri 6, Toffanin (L), Palazzina. N.e.: Agostini, Spagnuolo, Pieroni, Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bonini