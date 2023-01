Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio vince il recupero: 3-2 alla Moma Anderlini

La prima parte del campionato di serie B2, girone F, per la Pallavolo San Giorgio va in archivio con un sorriso. Nel recupero della dodicesima giornata la formazione di coach Matteo Capra si impone al quinto set sulla campo della Moma Anderlini, consolidando il terzo posto in classifica con 27 punti, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte, a quattro lunghezze dalla seconda posizione, occupata da Mirandola e con cinque punti di vantaggio sulle quarte Arbor e Davis 2c (primo avversario del girone di ritorno). Altro bella notizia il ritorno di Valentina Guccione in campo, se pur per qualche scampolo, di gara, dopo un fastidioso infortunio.

La cronaca del match

L’inizio gara è fulminante per la Pallavolo San Giorgio che innesta subito la marcia portandosi sul 8-14. L’Anderlini poco per volta accorcia le distanze, 16-17, tuttavia Marinucci ed una indiavolata Tonini danno il break che chiude il parziale sul 21-25. Nel secondo la squadra di casa rompe gli indugi sin dai primi punti, Zoppi tampona, 9-7, ma è l’Anderlini ad allungare, 17-11 e dal 20.15 fa l’allungo finale, 25-16.

Nel terzo è ancora l’Anderlini a dettare i tempi, 12-7, Arfini e Tonini accorciano e coach Capra getta nella mischia Guccione per Marinucci. Sul 15-13 a favore delle modenese, la San Giorgio cambia marcia ed approfittando di alcune errori delle giovani avversarie capovolgono il punteggio, andando sul 15-19. Zoppi da nove metri segna il 17-22 ed Arfini chiude 22-25. Inizio shock nel quarto parziale, da 0-2 per la SanGio la Moma si porta sul 8-2 e 10-4. Tonini e compagne restano in scia e dimezzano lo svantaggio, 18-15, ma nin arriva la zampata finale, zampata che è a favore delle modenesi che chiudono 25-22.

Set corto equilibratissimo, Partono meglio le piacentine, 3-5 con Arfini, un pallonetto di Tonini segna il 6-8 ed il conseguente cambio campo. L’Anderlini rientra in gara, portandosi sull’11-9 (errore Tonini). A questo punto coach Capra decide di cambiare la diagonale dentro Chinosi e Perini per Erba e Tonini, l’opposta ex Gossolengo impatta sull’11-11. Si a braccetto sino al 12-12 poi un attacco di Arfini e due punti di Chinosi regalano il successo alla Pallavolo San Giorgio.

Chiuso il girone d’andata Perini e compagne avranno qualche giorno libero per ricaricare le batterie in vista del girone di ritorno che prenderà il via sabato 4 febbraio quando al palazzetto di San Giorgio Piacentino sarà ospite il Davis 2c di San Giorgio Bigarello, provincia di Mantova. Appuntamento alle ore 18, ingresso gratuito.

Moma Anderlini-Pallavolo San Giorgio 2-3

(21-25, 25-16, 22-25, 25-22, 12-15)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 9, Gilioli 12, Chinosi 7, Tonini 20, Guccione 1, Zoppi 7, Marinucci 8, Erba 3, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 38, Cai Volley Stadium Mirandola 31, Pall. San Giorgio 27, Arbor Interclays, Davis 2C 22, Giusto Spirito Rubiera 21, Galaxy Volley Inzani, Fos Wimore Cvr 19, Rossetti Market Conad Alsenese 17 , Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.